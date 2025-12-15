В топ-3 исследования любимых брендов россиян вошли Samsung, "Яндекс" и Сбер

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Аналитический центр НАФИ представил пилот исследовательского проекта "Топ-50 любимых брендов по мнению россиян", в топ-3 вошли Samsung, "Яндекс" и Сбер, сообщает пресс-служба центра.

Исследование выходит при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Также в 10 первых вошли Ozon, Adidas, Nike, Xiaomi, Apple, Sony и Wildberries.

""Топ-50 любимых брендов по мнению россиян" — это карта доверия российских потребителей. Почти половина упомянутых брендов отечественные. Четыре из них входят в топ-10 — это важный сигнал о зрелости российского рынка. Для компаний результаты исследования становятся практическим ориентиром: чтобы войти в число любимых, необходимо строить долгосрочные отношения с потребителем, развивать сервисы и быть полезными каждый день — именно так формируется устойчивая "потребительская любовь"", — отметила генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Производители товаров повседневного спроса (продукты питания, напитки, снеки — Coca-Cola, Nestle, "Простоквашино", "Мираторг", "Добрый", "Любятово" и другое) составили 36% списка, тем самым стали самым крупным кластером — россияне назвали 18 брендов из этой категории. Второе место занимают производители потребительской электроники и бытовой техники (Samsung, Apple, Sony, LG, Xiaomi, Philips, Bosch и другое) — 20% (10 брендов). Третье место делят представители сферы цифровых сервисов и технологий (включая IT, телеком и финтех — "Яндекс", Сбер, Ozon, Wildberries, МТС, VK, Google и другое) и розничной торговли (продуктовые и непродуктовые сети — "Магнит", "Пятерочка", "Лента", Zara и другое) с долей по 18% (по девять брендов). Четвертое место — за брендами автомобильной промышленности (Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lada) — 8% (четыре бренда).

"Наш новый проект получит продолжение в следующем году. В настоящее время мы дорабатываем методологию исследования с привлечением экспертов из разных отраслей. В дальнейшем проект будет масштабирован на уровень регионов, так как есть большой запрос от локальных брендов и компаний на исследование их роли и потенциала в региональной экономике", — добавила Имаева.

Как рассказал исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков, Ассоциация коммуникационных агентств России — крупное объединение участников рынка маркетинговых и рекламных услуг.

"Мы приветствуем и поддерживаем выход такого независимого исследовательского проекта. Одно из наших стратегических направлений — определение ценности брендов для россиян. Мы готовы совместно с аналитическим центром НАФИ и мультимедийным холдингом РБК развивать список "любимых брендов" и масштабировать его, оценивая любовь россиян к брендам в разных регионах, а также по другим параметрам, значимых для коммуникационной индустрии", — сказал он.