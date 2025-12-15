Стала известна сумма иска ЦБ к Euroclear

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Центробанк подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

« "Исковое заявление поступило в суд. Исковые требования составляют больше 18 триллионов рублей", — сказали в пресс-службе.

Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов и составляет примерно треть ВВП Бельгии за прошлый год — 664,6 миллиарда.

В суде уточнили, что иск ЦБ к Euroclear пока не приняли к рассмотрению.

На прошлой неделе Банк России заявил, что принял такое решение из-за попыток ЕС украсть замороженные активы. Регулятор пояснил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

Центробанк назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными, оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.