Стала известна сумма иска ЦБ к Euroclear - РИА Новости, 15.12.2025
10:25 15.12.2025 (обновлено: 13:37 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/isk-2062065486.html
Стала известна сумма иска ЦБ к Euroclear
Центробанк подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. РИА Новости, 15.12.2025
Стала известна сумма иска ЦБ к Euroclear

Иск ЦБ к Euroclear на 18 трлн рублей поступил в Арбитражный суд Москвы

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Здание Центрального банка
Здание Центрального банка
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Центробанк подал иск к депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.
«
"Исковое заявление поступило в суд. Исковые требования составляют больше 18 триллионов рублей", — сказали в пресс-службе.
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЕС согласовал бессрочную заморозку активов российского ЦБ
12 декабря, 20:54

Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов и составляет примерно треть ВВП Бельгии за прошлый год — 664,6 миллиарда.

В суде уточнили, что иск ЦБ к Euroclear пока не приняли к рассмотрению.
На прошлой неделе Банк России заявил, что принял такое решение из-за попыток ЕС украсть замороженные активы. Регулятор пояснил, что действия Euroclear нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.
Центробанк назвал планы Еврокомиссии использовать заблокированные активы незаконными, оставляет за собой право без уведомления защищать права и оспорит действия ЕК в компетентных органах.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россия готовит ответные действия на блокировку активов, заявили в МИД
13 декабря, 17:06

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас
09:54
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00
 
Экономика Евросоюз Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Euroclear Санкции в отношении России Еврокомиссия Жан-Ноэль Барро Бельгия Арбитражный суд г. Москвы Украина
 
 
