Иран заинтересован в возобновлении диалога с США, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия знает, что Иран заинтересован в том, чтобы возобновить диалог с США, Москва готова оказать этому всяческую поддержку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Россию с визитом 17 декабря, запланирована его встреча с Лавровым, заявили ранее в МИД России.
"В ближайшее время у меня состоится очередная встреча с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Продолжим это обсуждение. Иранцы знают наш подход. Они знают, как мы готовы содействовать выходу из кризиса и в отношениях с МАГАТЭ, и в отношениях с США", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
"В дипломатии есть такие механизмы, которые не принято делать публичными. Мы их тоже задействуем. Наши иранские друзья знают наши оценки. Решение о том, возобновлять ли диалог с США (мы слышали, что Иран заинтересован в этом) или с МАГАТЭ (знаем, что Иран хотел бы его возобновить), предстоит принимать властям в Тегеране. Мы будем готовы оказать всяческую поддержку любым действиям, которые будут сочтены иранским руководством как отвечающие интересам населения", - пояснил российский министр.
Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном
18 апреля, 13:54