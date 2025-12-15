Рейтинг@Mail.ru
Иран заинтересован в возобновлении диалога с США, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/iran-2062241818.html
Иран заинтересован в возобновлении диалога с США, заявил Лавров
Иран заинтересован в возобновлении диалога с США, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
Иран заинтересован в возобновлении диалога с США, заявил Лавров
Россия знает, что Иран заинтересован в том, чтобы возобновить диалог с США, Москва готова оказать этому всяческую поддержку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:01:00+03:00
2025-12-15T22:01:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
сергей лавров
аббас аракчи
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012063284.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, сша, сергей лавров, аббас аракчи, магатэ
В мире, Россия, Иран, США, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, МАГАТЭ
Иран заинтересован в возобновлении диалога с США, заявил Лавров

Лавров: Иран заинтересован в возобновлении диалога с США

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия знает, что Иран заинтересован в том, чтобы возобновить диалог с США, Москва готова оказать этому всяческую поддержку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Россию с визитом 17 декабря, запланирована его встреча с Лавровым, заявили ранее в МИД России.
"В ближайшее время у меня состоится очередная встреча с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Продолжим это обсуждение. Иранцы знают наш подход. Они знают, как мы готовы содействовать выходу из кризиса и в отношениях с МАГАТЭ, и в отношениях с США", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
"В дипломатии есть такие механизмы, которые не принято делать публичными. Мы их тоже задействуем. Наши иранские друзья знают наши оценки. Решение о том, возобновлять ли диалог с США (мы слышали, что Иран заинтересован в этом) или с МАГАТЭ (знаем, что Иран хотел бы его возобновить), предстоит принимать властям в Тегеране. Мы будем готовы оказать всяческую поддержку любым действиям, которые будут сочтены иранским руководством как отвечающие интересам населения", - пояснил российский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном
18 апреля, 13:54
 
В миреРоссияИранСШАСергей ЛавровАббас АракчиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала