Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана
Россия готова оказывать содействие конкретными делами для нормализации ситуации вокруг Ирана, США об этом знают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:49:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
сергей лавров
дональд трамп
РИА Новости
Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана
