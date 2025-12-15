Рейтинг@Mail.ru
Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 15.12.2025
21:49 15.12.2025
Россия готова оказывать содействие в нормализации ситуации вокруг Ирана
Россия готова оказывать содействие конкретными делами для нормализации ситуации вокруг Ирана, США об этом знают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, россия, сша, иран, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Иран, Сергей Лавров, Дональд Трамп
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие конкретными делами для нормализации ситуации вокруг Ирана, США об этом знают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовы оказывать содействие. Не буду вдаваться в детали. Там есть конкретные вещи, о которых знают и наши иранские друзья, и американцы, проявляющие заинтересованность в том, чтобы и этот конфликт был урегулирован президентом США Дональдом Трампом", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По словам министра, Россия находится в контакте с администрацией США по иранскому вопросу и излагает свои подходы о том, как можно нормализовать ситуацию.
Россия и Иран запланировали строительство новых блоков АЭС, заявил Лавров
