Рейтинг@Mail.ru
Ракова назвала самые необычные имена для детей в Москве - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 15.12.2025 (обновлено: 14:49 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/imena-2062078592.html
Ракова назвала самые необычные имена для детей в Москве
Ракова назвала самые необычные имена для детей в Москве - РИА Новости, 15.12.2025
Ракова назвала самые необычные имена для детей в Москве
Мальчики с именами Дон и Горыня и девочки с именами Флора и История родились в этом году в Москве, самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:13:00+03:00
2025-12-15T14:49:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125374_0:0:3423:1925_1920x0_80_0_0_f0a702be2b21f235c0efd90363a34062.jpg
https://ria.ru/20250912/imya-2041340602.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062125374_569:0:3298:2047_1920x0_80_0_0_a4b826564496a6f8052e659a12164e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова назвала самые необычные имена для детей в Москве

Ракова назвала самые необычные имена для новорожденных в Москве

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мальчики с именами Дон и Горыня и девочки с именами Флора и История родились в этом году в Москве, самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Среди мальчиков самое популярное имя Михаил. Затем идет Александр и Лев. У девочек самое популярное имя Анна. Затем идет Мария и София", - сообщила Ракова в интервью РИА Новости и телеканалам "Россия 24", "Россия 1" и "Москва 24".
Вице-мэр добавила, что некоторым младенцам дают очень интересные имена.
"У мальчиков это Дон, Горыня. У девочек это Флора, История", - добавила заммэра.
Женщина держит на руках новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Названы самые популярные имена для детей в России
12 сентября, 03:27
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала