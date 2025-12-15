https://ria.ru/20251215/imena-2062078592.html
Ракова назвала самые необычные имена для детей в Москве
Ракова назвала самые необычные имена для детей в Москве
москва
Общество, Москва, Анастасия Ракова
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мальчики с именами Дон и Горыня и девочки с именами Флора и История родились в этом году в Москве, самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и Анна, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Среди мальчиков самое популярное имя Михаил. Затем идет Александр и Лев. У девочек самое популярное имя Анна. Затем идет Мария и София
", - сообщила Ракова
в интервью РИА Новости и телеканалам "Россия 24", "Россия 1" и "Москва 24".
Вице-мэр добавила, что некоторым младенцам дают очень интересные имена.
"У мальчиков это Дон, Горыня. У девочек это Флора, История", - добавила заммэра.