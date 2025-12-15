Рейтинг@Mail.ru
В Москве продавца красной икры заподозрили в ограблении пенсионерки
14:00 15.12.2025
В Москве продавца красной икры заподозрили в ограблении пенсионерки
В Москве продавца красной икры заподозрили в ограблении пенсионерки
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
домодедово (аэропорт)
москва
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Домодедово (аэропорт)
На юге Москвы продавца красной икры заподозрили в ограблении пенсионерки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве
Продажа красной икры на "Рынке на Ленинском" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мужчина ограбил пенсионерку, когда та хотела расплатиться с ним за красную икру на юге Москвы, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
"Злоумышленник предложил пенсионерке приобрести у него красную икру. Поскольку у женщины не было при себе достаточной суммы, она согласилась пойти с ним домой за деньгами. В квартире, пока пенсионерка пересчитывала наличные, нападавший выхватил их и сбежал. Похищенная сумма составила более 110 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подозреваемый был задержан в Домодедово, однако украденные деньги он уже успел потратить.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заключили в МВД.
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Домодедово (аэропорт)
 
 
