В Москве продавца красной икры заподозрили в ограблении пенсионерки
Мужчина ограбил пенсионерку, когда та хотела расплатиться с ним за красную икру на юге Москвы, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 15.12.2025
