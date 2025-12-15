В Москве продавца красной икры заподозрили в ограблении пенсионерки

"Злоумышленник предложил пенсионерке приобрести у него красную икру. Поскольку у женщины не было при себе достаточной суммы, она согласилась пойти с ним домой за деньгами. В квартире, пока пенсионерка пересчитывала наличные, нападавший выхватил их и сбежал. Похищенная сумма составила более 110 тысяч рублей", - говорится в сообщении.