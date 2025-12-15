Рейтинг@Mail.ru
Названы самые дорогие елочные игрушки - РИА Новости, 15.12.2025
02:15 15.12.2025 (обновлено: 02:18 15.12.2025)
Названы самые дорогие елочные игрушки
Мировые бренды товаров из люксового сегмента в преддверии Рождества Христова и Нового года представили свои елочные игрушки, одни из самых дорогих украшений...
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
лондон, франция, versace, новый год
Лондон, Франция, Versace, Новый год
Названы самые дорогие елочные игрушки

РИА Новости: самое дорогое елочное украшение от Loro Piana стоит 37 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЕлочные украшения
Елочные украшения - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Елочные украшения. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мировые бренды товаров из люксового сегмента в преддверии Рождества Христова и Нового года представили свои елочные игрушки, одни из самых дорогих украшений оказались у итальянского производителя одежды из кашемира, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Одним из самых дорогих украшений на елку стал кашемировый шарик, похожий на моток пряжи, от бренда Loro Piana - за одну штучку просят около 37 тысяч рублей. Украшение в виде помпона от шапки чуть дешевле - 34,6 тысячи.
Новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как хранить новогодние подарки
Вчера, 03:08
Базирующийся в Лондоне производитель элементов интерьера Tsar Imperial каждый год создает ажурные игрушки в виде символов года. Лошадь, символ грядущего 2026 года, продают за 31,8 тысячи рублей. Следом по стоимости расположилась шестисантиметровая звездочка из серебра от Tiffany & Co. за 29,9 тысячи рублей и красный шар с узорами от ирландского производителя премиального хрусталя Waterford за 26,1 тысячи рублей.
Французский производитель роскошных столовых приборов Christofle предлагает украсить елку ажурными шариками с узором в виде цветов и листьев. Посеребренная версия одного шара обойдется в 14,5 тысячи рублей, а позолоченная - уже в 20,6 тысячи.
Еще один производитель хрусталя, но уже из Франции, Baccarat представил золотую звезду на ленточке почти за 16 тысяч рублей. Чуть дешевле будет стоить шар с объемными цветами от британского элитного универмага Fortnum & Mason - за него просят 15,5 тысячи рублей.
Блестящий шарик в виде котика от испанского модного дома Loewe обойдется примерно в 14 тысяч рублей. Итальянцы Versace за свой фарфоровый шар с логотипом бренда просят 10,8 тысячи рублей, а французы Dior за полупрозрачный шар с золотыми узорами - 10,7 тысячи. Однако последний продается только набором из четырех штук.
Поражают своими ценами и российские бренды. Так, в одном из магазинов элитных подарков продаются восьмисантиметровые елочные шары из серебра с различными узорами и сюжетами. Один такой обойдется в 55 тысяч рублей.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
13 декабря, 03:47
 
ЛондонФранцияVersaceНовый год
 
 
