В перестрелке в Гватемале погибли 13 человек

МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате вооружённого столкновения в муниципалитете Науала, департамент Солола, на западе Гватемалы, Тринадцать человек погибли в результате вооружённого столкновения в муниципалитете Науала, департамент Солола, на западе Гватемалы, сообщило издание Prensa Libre.

"Мэр города Мануэль Цеп Каррильо заявил, что муниципалитет скорбит по поводу гибели 13 жителей в результате столкновения", - говорится в репортаже Prensa Libre с траурной акции в Науале.

Столкновение произошло в субботу, 13 декабря, в районе спорной границы между муниципалитетами Науала и Санта-Катарина-Иштакуан. В воскресенье в центральном парке Науалы прошла церемония прощания с погибшими: гробы с телами 13 человек были выставлены для прощания, похороны запланированы на нескольких местных кладбищах. По данным родственников и муниципальных властей, возраст погибших — от 14 до 70 лет, среди них, предположительно, есть несовершеннолетний.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало заявил на пресс-конференции, что нападение было совершено на армейский пост, расположенный на границе между двумя муниципалитетами. По его словам, атаку осуществили вооружённые группы, которые воспользовались затяжным территориальным конфликтом между общинами.

Министр внутренних дел Марко Антонио Вильеда сообщил, что в ходе беспорядков жители Науалы заняли местное отделение Национальной гражданской полиции, требуя поиска пропавших без вести. Впоследствии полиция совместно с местными жителями обнаружила тела пяти погибших, которые были доставлены в школу населённого пункта Пачипак и затем направлены в Национальный институт судебных наук (Inacif) для проведения экспертиз. По его словам, именно Inacif должен окончательно установить причины смерти и точное число жертв.

В то же время министерство обороны Гватемалы заявило, что столкновения с вооружёнными группами продолжались несколько дней. Исполняющий обязанности министра обороны и начальник Генерального штаба Хосе Джованни Мартинес Милан сообщил, что атаки на военных начались ещё 11 декабря, в результате чего были ранены семь военнослужащих, трое из них - в тяжёлом состоянии.

Власти рассматривают несколько версий произошедшего. Основная версия правительства - атака со стороны вооружённых групп, действующих вне закона, на фоне давнего территориального спора между Науалой и Санта-Катариной-Иштакуан. Ранее в правительстве страны заявляли о возможном проникновении организованной преступности в этот конфликт. Представители общин, в свою очередь, утверждают, что жертвами перестрелки стали местные жители, оказавшиеся в зоне боевых действий.