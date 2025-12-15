Рейтинг@Mail.ru
В перестрелке в Гватемале погибли 13 человек - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 15.12.2025 (обновлено: 03:32 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/gvatemala-2062024466.html
В перестрелке в Гватемале погибли 13 человек
В перестрелке в Гватемале погибли 13 человек - РИА Новости, 15.12.2025
В перестрелке в Гватемале погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли в результате вооружённого столкновения в муниципалитете Науала, департамент Солола, на западе Гватемалы, сообщило издание Prensa... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T03:29:00+03:00
2025-12-15T03:32:00+03:00
в мире
гватемала (республика)
бернардо аревало
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147205/35/1472053502_0:0:4896:2754_1920x0_80_0_0_ba44d5899db4dee537490375f212e7e6.jpg
https://ria.ru/20251214/ssha-2061900773.html
https://ria.ru/20251130/strelba-2058689300.html
гватемала (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147205/35/1472053502_544:0:4896:3264_1920x0_80_0_0_1b33c8eda69c87ccaebe99999d3749d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гватемала (республика), бернардо аревало
В мире, Гватемала (республика), Бернардо Аревало
В перестрелке в Гватемале погибли 13 человек

В Гватемале при столкновении в Науале погибли 13 человек

© AP Photo / Moises CastilloСотрудники полиции в Гватемале
Сотрудники полиции в Гватемале - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Сотрудники полиции в Гватемале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате вооружённого столкновения в муниципалитете Науала, департамент Солола, на западе Гватемалы, сообщило издание Prensa Libre.
"Мэр города Мануэль Цеп Каррильо заявил, что муниципалитет скорбит по поводу гибели 13 жителей в результате столкновения", - говорится в репортаже Prensa Libre с траурной акции в Науале.
Сотрудники экстренных служб возле Брауновского университета в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В США неизвестный устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета
Вчера, 01:33
Столкновение произошло в субботу, 13 декабря, в районе спорной границы между муниципалитетами Науала и Санта-Катарина-Иштакуан. В воскресенье в центральном парке Науалы прошла церемония прощания с погибшими: гробы с телами 13 человек были выставлены для прощания, похороны запланированы на нескольких местных кладбищах. По данным родственников и муниципальных властей, возраст погибших — от 14 до 70 лет, среди них, предположительно, есть несовершеннолетний.
Президент Гватемалы Бернардо Аревало заявил на пресс-конференции, что нападение было совершено на армейский пост, расположенный на границе между двумя муниципалитетами. По его словам, атаку осуществили вооружённые группы, которые воспользовались затяжным территориальным конфликтом между общинами.
Министр внутренних дел Марко Антонио Вильеда сообщил, что в ходе беспорядков жители Науалы заняли местное отделение Национальной гражданской полиции, требуя поиска пропавших без вести. Впоследствии полиция совместно с местными жителями обнаружила тела пяти погибших, которые были доставлены в школу населённого пункта Пачипак и затем направлены в Национальный институт судебных наук (Inacif) для проведения экспертиз. По его словам, именно Inacif должен окончательно установить причины смерти и точное число жертв.
В то же время министерство обороны Гватемалы заявило, что столкновения с вооружёнными группами продолжались несколько дней. Исполняющий обязанности министра обороны и начальник Генерального штаба Хосе Джованни Мартинес Милан сообщил, что атаки на военных начались ещё 11 декабря, в результате чего были ранены семь военнослужащих, трое из них - в тяжёлом состоянии.
Власти рассматривают несколько версий произошедшего. Основная версия правительства - атака со стороны вооружённых групп, действующих вне закона, на фоне давнего территориального спора между Науалой и Санта-Катариной-Иштакуан. Ранее в правительстве страны заявляли о возможном проникновении организованной преступности в этот конфликт. Представители общин, в свою очередь, утверждают, что жертвами перестрелки стали местные жители, оказавшиеся в зоне боевых действий.
На фоне инцидента правительство ввело режим предупреждения (Estado de Prevención) сроком на 15 дней в обоих муниципалитетах. В район направлены дополнительные подразделения армии и полиции, ведётся расследование прокуратуры. Власти заявляют, что намерены восстановить порядок и предотвратить дальнейшую эскалацию насилия, подчёркивая, что окончательные выводы будут сделаны после завершения судебно-медицинских экспертиз и следственных действий.
Полицейская патрульная машина - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
30 ноября, 07:46
 
В миреГватемала (республика)Бернардо Аревало
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала