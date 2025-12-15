https://ria.ru/20251215/gryzlov-2062220129.html
Володин поздравил Грызлова с юбилеем
Володин поздравил Грызлова с юбилеем - РИА Новости, 15.12.2025
Володин поздравил Грызлова с юбилеем
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил в поздравлении с 75-летием российского государственного и политического деятеля, посла России в Белоруссии Бориса... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:20:00+03:00
2025-12-15T19:20:00+03:00
2025-12-15T19:20:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
борис грызлов
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764957949_0:188:2291:1477_1920x0_80_0_0_85cde1378a556c7713f1d121f57b2301.jpg
https://ria.ru/20251208/gryzlov-2060682312.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764957949_549:219:2291:1525_1920x0_80_0_0_dff716fb82260fee12f0360c1b147514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, борис грызлов, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил Грызлова с юбилеем
Володин: Грызлов делает все для защиты национальных интересов России
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил в поздравлении с 75-летием российского государственного и политического деятеля, посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, что тот делает все для защиты интересов РФ.
Грызлов отмечает в понедельник 75-летие.
"Государственный и политический деятель, посвятивший свою жизнь работе на благо нашей страны и граждан, Вы делаете все для защиты национальных интересов России", – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Председатель ГД пожелал Грызлову счастья, крепкого здоровья, новых успехов.
"Ваш профессионализм и ответственность, вклад в развитие законодательства и парламентаризма, расширение конструктивного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь вызывают глубокое уважение", - добавил Володин.
По решению Совета ГД Грызлов награжден медалью Государственной Думы за большой вклад в развитие международных связей, парламентаризма и многолетний добросовестный труд.