Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил Грызлова с юбилеем - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:20 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/gryzlov-2062220129.html
Володин поздравил Грызлова с юбилеем
Володин поздравил Грызлова с юбилеем - РИА Новости, 15.12.2025
Володин поздравил Грызлова с юбилеем
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил в поздравлении с 75-летием российского государственного и политического деятеля, посла России в Белоруссии Бориса... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:20:00+03:00
2025-12-15T19:20:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
борис грызлов
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764957949_0:188:2291:1477_1920x0_80_0_0_85cde1378a556c7713f1d121f57b2301.jpg
https://ria.ru/20251208/gryzlov-2060682312.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764957949_549:219:2291:1525_1920x0_80_0_0_dff716fb82260fee12f0360c1b147514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, борис грызлов, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил Грызлова с юбилеем

Володин: Грызлов делает все для защиты национальных интересов России

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Борис Грызлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил в поздравлении с 75-летием российского государственного и политического деятеля, посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, что тот делает все для защиты интересов РФ.
Грызлов отмечает в понедельник 75-летие.
"Государственный и политический деятель, посвятивший свою жизнь работе на благо нашей страны и граждан, Вы делаете все для защиты национальных интересов России", – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Председатель ГД пожелал Грызлову счастья, крепкого здоровья, новых успехов.
"Ваш профессионализм и ответственность, вклад в развитие законодательства и парламентаризма, расширение конструктивного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь вызывают глубокое уважение", - добавил Володин.
По решению Совета ГД Грызлов награжден медалью Государственной Думы за большой вклад в развитие международных связей, парламентаризма и многолетний добросовестный труд.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Совет Госдумы решил наградить Грызлова медалью
8 декабря, 21:59
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияБорис ГрызловВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала