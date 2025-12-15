Володин поздравил Грызлова с юбилеем

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил в поздравлении с 75-летием российского государственного и политического деятеля, посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, что тот делает все для защиты интересов РФ.

Грызлов отмечает в понедельник 75-летие.

"Государственный и политический деятель, посвятивший свою жизнь работе на благо нашей страны и граждан, Вы делаете все для защиты национальных интересов России", – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Председатель ГД пожелал Грызлову счастья, крепкого здоровья, новых успехов.

"Ваш профессионализм и ответственность, вклад в развитие законодательства и парламентаризма, расширение конструктивного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь вызывают глубокое уважение", - добавил Володин.