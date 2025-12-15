https://ria.ru/20251215/gruppa-2062075756.html
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов - РИА Новости, 15.12.2025
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов
Дополнительная группа из 17 добровольцев на 17 снегоходах сформирована для поисков потерявшихся туристов на пермской Ослянке, они объедут гору, сообщил РИА... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:03:00+03:00
2025-12-15T11:03:00+03:00
2025-12-15T11:03:00+03:00
пермский край
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_3759585e97cac139c928fd0fa71ee80d.jpg
https://ria.ru/20251215/turisty-2062063105.html
пермский край
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_102:0:1053:713_1920x0_80_0_0_bd6a12f75ae546462a8f4a887d600b58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пермский край, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов
В Пермском крае для поиска туристов создали группу из волонтеров на снегоходах