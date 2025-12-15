В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Дополнительная группа из 17 добровольцев на 17 снегоходах сформирована для поисков потерявшихся туристов на пермской Ослянке, они объедут гору, сообщил РИА Новости замначальника ГУ МЧС Денис Говоров.

"Сейчас у нас сформирована дополнительная группировка, 17 добровольцев на 17 снегоходах. Они собираются полностью объехать гору в поисках группы", - рассказал Говоров.