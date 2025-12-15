Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов - РИА Новости, 15.12.2025
11:03 15.12.2025
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов - РИА Новости, 15.12.2025
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов
Дополнительная группа из 17 добровольцев на 17 снегоходах сформирована для поисков потерявшихся туристов на пермской Ослянке, они объедут гору, сообщил РИА...
пермский край, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пермский край, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае создали дополнительную группу для поисков туристов

В Пермском крае для поиска туристов создали группу из волонтеров на снегоходах

Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Дополнительная группа из 17 добровольцев на 17 снегоходах сформирована для поисков потерявшихся туристов на пермской Ослянке, они объедут гору, сообщил РИА Новости замначальника ГУ МЧС Денис Говоров.
"Сейчас у нас сформирована дополнительная группировка, 17 добровольцев на 17 снегоходах. Они собираются полностью объехать гору в поисках группы", - рассказал Говоров.
Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи после ЧП организовали проверку. В поисках участвует более 50 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотники.
