Названо количество россиян, болеющих гриппом или ОРВИ

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Примерно каждый сотый житель России сейчас болеет гриппом и другими ОРВИ, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, на предыдущей - 48-й неделе - показатель был 78,6 на 10 тысяч.