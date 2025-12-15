Рейтинг@Mail.ru
Названо количество россиян, болеющих гриппом или ОРВИ
01:50 15.12.2025 (обновлено: 01:57 15.12.2025)
Названо количество россиян, болеющих гриппом или ОРВИ
общество
здоровье - общество, россия, дальневосточный федеральный университет, общество
Здоровье - Общество, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Названо количество россиян, болеющих гриппом или ОРВИ

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Примерно каждый сотый житель России сейчас болеет гриппом и другими ОРВИ, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
"По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, по состоянию на первую декаду декабря 2025 года отмечается дальнейший рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ на всей территории РФ, составляя 94,6 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости выше еженедельного эпидемиологического порога на 17,2 процента", - сообщила Вахрушева.
По ее словам, на предыдущей - 48-й неделе - показатель был 78,6 на 10 тысяч.
Здоровье - ОбществоРоссияДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
