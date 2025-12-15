Григоренко поздравил "Госуслуги" с днем рождения

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Госуслугам" исполняется 16 лет - тот возраст, когда кажется, что уже взрослый, но многое еще впереди, и порталу еще есть чем удивить россиян, поделился с РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, поздравив "Госуслуги" с праздником.

"Сегодня порталу "Госуслуг" исполняется 16 лет. Это тот возраст, когда кажется, что ты уже взрослый, кажется, что ты многое уже сделал, но как ни крути, сделать предстоит еще больше. И многое будет в первый раз - первая работа, первая машина, первая квартира, первый ремонт. Так и у портала "Госуслуг" - многое сделано, но сделать предстоит еще больше", - рассказал вице-премьер.

Он отметил, что у портала впереди внедрение искусственного интеллекта, расширение сферы применения проактивных услуг, количества "жизненных ситуаций" и не только.

"Совершенно недавно мы запустили новую жизненную ситуацию "Мой питомец", которая позволяет записать своего питомца к ветеринару или подготовить к путешествию", - поделился Григоренко

В аппарате вице-премьера уточнили агентству, что с помощью нового сервиса владельцы питомцев могут записать их к ветеринару, подготовить их к путешествию, узнать, как содержать питомца, чем его кормить и как проводить профилактику заболеваний.

А для тех, кто хочет взять питомца из приюта, есть специальный раздел на портале, который подробно рассказывает, какие шаги нужно сделать, чтобы взять питомца домой и помочь адаптироваться к новым условиям жизни. Сервис также позволяет сообщить о найденном домашнем животном.

"Поверьте, порталу еще есть чем всех нас удивить. Я поздравляю портал "Госуслуг" с 16-летием, с праздником", - заключил Григоренко.