14:56 15.12.2025 (обновлено: 15:00 15.12.2025)
Григоренко поздравил "Госуслуги" с днем рождения
"Госуслугам" исполняется 16 лет - тот возраст, когда кажется, что уже взрослый, но многое еще впереди, и порталу еще есть чем удивить россиян, поделился с РИА... РИА Новости, 15.12.2025
общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Госуслугам" исполняется 16 лет - тот возраст, когда кажется, что уже взрослый, но многое еще впереди, и порталу еще есть чем удивить россиян, поделился с РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, поздравив "Госуслуги" с праздником.
"Сегодня порталу "Госуслуг" исполняется 16 лет. Это тот возраст, когда кажется, что ты уже взрослый, кажется, что ты многое уже сделал, но как ни крути, сделать предстоит еще больше. И многое будет в первый раз - первая работа, первая машина, первая квартира, первый ремонт. Так и у портала "Госуслуг" - многое сделано, но сделать предстоит еще больше", - рассказал вице-премьер.
Число пользователей "Госуслуг" достигло 120 миллионов человек
Он отметил, что у портала впереди внедрение искусственного интеллекта, расширение сферы применения проактивных услуг, количества "жизненных ситуаций" и не только.
"Совершенно недавно мы запустили новую жизненную ситуацию "Мой питомец", которая позволяет записать своего питомца к ветеринару или подготовить к путешествию", - поделился Григоренко.
В аппарате вице-премьера уточнили агентству, что с помощью нового сервиса владельцы питомцев могут записать их к ветеринару, подготовить их к путешествию, узнать, как содержать питомца, чем его кормить и как проводить профилактику заболеваний.
А для тех, кто хочет взять питомца из приюта, есть специальный раздел на портале, который подробно рассказывает, какие шаги нужно сделать, чтобы взять питомца домой и помочь адаптироваться к новым условиям жизни. Сервис также позволяет сообщить о найденном домашнем животном.
"Поверьте, порталу еще есть чем всех нас удивить. Я поздравляю портал "Госуслуг" с 16-летием, с праздником", - заключил Григоренко.
На текущий момент порталом пользуется 120 миллионов граждан, сообщили ранее в Минцифры. На нем доступно более 1,7 тысячи услуг и сервисов и более 60 федеральных "жизненных ситуаций". Ранее в аппарате вице-премьера сообщали РИА Новости, что до конца 2025 года будет работать порядка 70 "жизненных ситуаций" для граждан и бизнеса.
На "Госуслугах" запустили сервис для беременных
ОбществоРоссияДмитрий Григоренко
 
 
