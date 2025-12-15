Рейтинг@Mail.ru
Блогер Артур Бабич получил российское гражданство
18:06 15.12.2025
Блогер Артур Бабич получил российское гражданство
Блогер Артур Бабич получил российское гражданство
Видеоблогер Артур Бабич, родившийся на Украине, рассказал, что получил российское гражданство. РИА Новости, 15.12.2025
2025
россия
Россия
Блогер Артур Бабич получил российское гражданство

Видеоблогер Артур Бабич получил российское гражданство

Артур Бабич
Артур Бабич - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости
Артур Бабич. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Видеоблогер Артур Бабич, родившийся на Украине, рассказал, что получил российское гражданство.
"Друзья, хочу поделиться важным для меня событием - я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин! Это был непростой путь, но он многому меня научил", - написал Бабич в своем Telegram-канале.
Бабич отметил, что для него российский паспорт - это не просто документ, а олицетворение людей и страны, которую он считает своим домом.
Telegram-канал Mash ранее написал, что Бабич получил российский паспорт и зарегистрировался в налоговой как предприниматель.
Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
