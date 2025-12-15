Блогер Артур Бабич получил российское гражданство

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Видеоблогер Артур Бабич, родившийся на Украине, Видеоблогер Артур Бабич, родившийся на Украине, рассказал , что получил российское гражданство.

"Друзья, хочу поделиться важным для меня событием - я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин! Это был непростой путь, но он многому меня научил", - написал Бабич в своем Telegram-канале.

Бабич отметил, что для него российский паспорт - это не просто документ, а олицетворение людей и страны, которую он считает своим домом.