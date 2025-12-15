https://ria.ru/20251215/grazhdanstvo-2062200889.html
Блогер Артур Бабич получил российское гражданство
Видеоблогер Артур Бабич, родившийся на Украине, рассказал, что получил российское гражданство. РИА Новости, 15.12.2025
Видеоблогер Артур Бабич получил российское гражданство
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Видеоблогер Артур Бабич, родившийся на Украине, рассказал
, что получил российское гражданство.
"Друзья, хочу поделиться важным для меня событием - я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин! Это был непростой путь, но он многому меня научил", - написал Бабич в своем Telegram-канале.
Бабич отметил, что для него российский паспорт - это не просто документ, а олицетворение людей и страны, которую он считает своим домом.
Telegram-канал Mash ранее написал, что Бабич получил российский паспорт и зарегистрировался в налоговой как предприниматель.