Глава МИД Литвы предложил начать переговоры с Белоруссией по границе - РИА Новости, 15.12.2025
13:53 15.12.2025
Глава МИД Литвы предложил начать переговоры с Белоруссией по границе
Вильнюс готов начать переговоры с Минском для урегулирования ситуации на границе на уровне послов по особым поручениям, сказал глава МИД Литвы Кестутис Будрис. РИА Новости, 15.12.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Автомобиль в пункте пропуска "Бенякони"
Автомобиль в пункте пропуска "Бенякони". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вильнюс готов начать переговоры с Минском для урегулирования ситуации на границе на уровне послов по особым поручениям, сказал глава МИД Литвы Кестутис Будрис.
"Для решения проблем с пограничным урегулированием мы предлагаем диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям, перед которым была бы поставлена именно эта задача", — сказал он в эфире LRT.
В Белоруссии назвали реакцию Литвы на метеозонды неадекватной
В Белоруссии назвали реакцию Литвы на метеозонды неадекватной
10 декабря, 12:03
Ранее Вильнюс отказывался от контактов с Минском по этому вопросу на политическом уровне, ограничиваясь межведомственным взаимодействием.
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией. В конце октября их закрыли на месяц с возможностью продления. Вильнюс обвинял Минск в том, что в прибалтийскую республику якобы попадают метеозонды из соседней страны. На белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.
Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович подчеркивал, что причиной этому стало нежелание Вильнюса идти на диалог на политическом уровне.
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы
9 декабря, 16:39
 
