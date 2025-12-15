Глава МИД Литвы предложил начать переговоры с Белоруссией по границе

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вильнюс готов начать переговоры с Минском для урегулирования ситуации на границе на уровне послов по особым поручениям, сказал глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

"Для решения проблем с пограничным урегулированием мы предлагаем диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям, перед которым была бы поставлена именно эта задача", — сказал он в эфире LRT.

Ранее Вильнюс отказывался от контактов с Минском по этому вопросу на политическом уровне, ограничиваясь межведомственным взаимодействием.

Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией. В конце октября их закрыли на месяц с возможностью продления. Вильнюс обвинял Минск в том, что в прибалтийскую республику якобы попадают метеозонды из соседней страны. На белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.