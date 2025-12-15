https://ria.ru/20251215/granitsa-2062128082.html
Глава МИД Литвы предложил начать переговоры с Белоруссией по границе
Вильнюс готов начать переговоры с Минском для урегулирования ситуации на границе на уровне послов по особым поручениям, сказал глава МИД Литвы Кестутис Будрис. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
вильнюс
литва
белоруссия
александр вольфович
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вильнюс готов начать переговоры с Минском для урегулирования ситуации на границе на уровне послов по особым поручениям, сказал глава МИД Литвы Кестутис Будрис.
"Для решения проблем с пограничным урегулированием мы предлагаем диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям, перед которым была бы поставлена именно эта задача", — сказал он в эфире LRT.
Ранее Вильнюс отказывался от контактов с Минском по этому вопросу на политическом уровне, ограничиваясь межведомственным взаимодействием.
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией. В конце октября их закрыли на месяц с возможностью продления. Вильнюс обвинял Минск в том, что в прибалтийскую республику якобы попадают метеозонды из соседней страны. На белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.
Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович подчеркивал, что причиной этому стало нежелание Вильнюса идти на диалог на политическом уровне.