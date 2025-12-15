В ГД внесли проект о правовом регулировании особо охраняемых территорий

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на регулирование правил функционирования особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, документ Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на регулирование правил функционирования особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, документ доступен в думской электронной базе.

Законопроект был внесен в Госдуму в пятницу. В пояснительной записке отмечается, что инициатива будет способствовать достижению сбалансированных решений при определении использования территории с учетом необходимости сохранения природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, имеющих особо природоохранное значение.

Уточняется, что федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", который принят в 1995 году, разрешает только создавать новые территории, а регулирование, связанное с каким-либо видоизменением действующих - отсутствует.

Инициатива соотносит режимы охраны особо охраняемых природных территорий с возможностью осуществления деятельности по обеспечению обороны и безопасности страны, вводит возможность изменения границ, но по строго ограниченным основаниям и в рамках жёстко прописанного механизма принятия таких решений с многоуровневыми защитными процедурами.

России. Согласно законопроекту, инициировать рассмотрение такого вопроса могут только президент или правительство (для региональных и местных природных территорий – также глава субъекта). Также в обязательном порядке требуется предварительно получить комплексное экологическое обследование территории в аккредитованных научных учреждениях, заключение Росприроднадзора и согласование Минприроды

Предлагается установить, что все материалы будут рассматриваться на заседании комиссии по обеспечению охраны особо охраняемой природной территории, прямо предусмотренных законопроектом. Только после этого изменение границ в государственных интересах может быть закреплено правовым актом Правительства, а для региональных и местных – законом субъекта. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально и реализовываться исключительно в рамках установленных природоохранных процедур.