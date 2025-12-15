Госдума рассмотрит законопроект о повышении соцгарантий для добровольцев

"Совет ГД определил 16 декабря датой рассмотрения во втором чтении инициативы, которая позволит повысить социальные гарантии для участников добровольческих формирований", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Председатель ГД напомнил, что в этом направлении "начиная с 2022 года депутатами принято 153 закона".

"Наши бойцы, их близкие ни в чем не должны нуждаться. Поэтому работа по совершенствованию правового поля, созданного для поддержки военнослужащих и их семей, ведется постоянно с учетом меняющейся ситуации", - добавил Володин.

Согласно сообщению пресс-службы, в соответствии с законопроектом предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с ФЗ "Об обороне", а время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.