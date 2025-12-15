Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит законопроект о повышении соцгарантий для добровольцев - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/gosduma-2062197199.html
Госдума рассмотрит законопроект о повышении соцгарантий для добровольцев
Госдума рассмотрит законопроект о повышении соцгарантий для добровольцев - РИА Новости, 15.12.2025
Госдума рассмотрит законопроект о повышении соцгарантий для добровольцев
Госдума во вторник, 16 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит повысить социальные гарантии для участников добровольческих... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:49:00+03:00
2025-12-15T17:49:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:80:1728:1052_1920x0_80_0_0_1973fe5450452ca95ed341d6ee8b3dc9.jpg
https://ria.ru/20250722/gosduma-2030659456.html
https://ria.ru/20251209/gosduma-2060796155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_197:0:1728:1148_1920x0_80_0_0_233ec24d3a7dab942d07d60f0a13c3f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит законопроект о повышении соцгарантий для добровольцев

Володин: ГД рассмотрит законопроект о повышении соцгарантий для добровольцев СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума во вторник, 16 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит повысить социальные гарантии для участников добровольческих формирований, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«

"Совет ГД определил 16 декабря датой рассмотрения во втором чтении инициативы, которая позволит повысить социальные гарантии для участников добровольческих формирований", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Госдума приняла закон о назначении пенсий участникам СВО и их семьям
22 июля, 16:41
Он отметил, что Госдума на этой неделе продолжит рассмотрение законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их родных.
Председатель ГД напомнил, что в этом направлении "начиная с 2022 года депутатами принято 153 закона".
«

"Наши бойцы, их близкие ни в чем не должны нуждаться. Поэтому работа по совершенствованию правового поля, созданного для поддержки военнослужащих и их семей, ведется постоянно с учетом меняющейся ситуации", - добавил Володин.

По его словам, те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения.
Согласно сообщению пресс-службы, в соответствии с законопроектом предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с ФЗ "Об обороне", а время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы
9 декабря, 13:00
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала