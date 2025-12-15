Госдума рассмотрит законопроект о повышении соцгарантий для добровольцев

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума во вторник, 16 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит повысить социальные гарантии для участников добровольческих формирований, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что Госдума на этой неделе продолжит рассмотрение законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их родных.
Председатель ГД напомнил, что в этом направлении "начиная с 2022 года депутатами принято 153 закона".
«
"Наши бойцы, их близкие ни в чем не должны нуждаться. Поэтому работа по совершенствованию правового поля, созданного для поддержки военнослужащих и их семей, ведется постоянно с учетом меняющейся ситуации", - добавил Володин.
По его словам, те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения.
Согласно сообщению пресс-службы, в соответствии с законопроектом предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с ФЗ "Об обороне", а время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.
Госдума продлила право участников СВО на кредитные каникулы
9 декабря, 13:00