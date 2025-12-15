В Госдуме предложили создать платформу для обмена новогодними украшениями

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутат ГД Владимир Плякин предложили создать платформу по обмену новогодними украшениями.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Для многих семей становится актуальным поиск способов сократить расходы без отказа от праздничных традиций. Мы считаем, что решением проблемы может стать организованный обмен новогодними украшениями. Это позволит продлить жизненный цикл вещей, снизив экологическую нагрузку, и даст возможность семьям обновить праздничный декор без лишних затрат", - сказано в документе.

Авторы инициативы отметили, ссылаясь на данные региональных операторов, что в новогодние дни объем отходов возрастает до 30%, и значительный вклад в этот прирост вносят сезонные товары, в том числе утративший актуальность декор и украшения, которые зачастую отправляются на полигоны вместо повторного использования.

Парламентарии подчеркивают, что одновременно с экологическим аспектом обостряется и социально-экономический - по данным аналитических ресурсов, стоимость минимального набора для новогоднего оформления в 2025 году выросла на 13%, превысив 5 тысяч рублей. Депутаты считают, что в таких условиях для многих семей становится актуальным поиск способов сократить расходы без отказа от праздничных традиций.

Авторы инициативы предлагают запустить пилотный проект — цифровой сервис "Новогодний шеринг", который может быть реализован как модуль на базе уже действующих экосистем, например, в контуре просветительских сервисов ППК " Российский экологический оператор " или платформы ДОБРО. РФ