Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать платформу для обмена новогодними украшениями - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/gosduma-2062022510.html
В Госдуме предложили создать платформу для обмена новогодними украшениями
В Госдуме предложили создать платформу для обмена новогодними украшениями - РИА Новости, 15.12.2025
В Госдуме предложили создать платформу для обмена новогодними украшениями
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутат ГД Владимир Плякин предложили создать платформу по обмену новогодними украшениями. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T02:47:00+03:00
2025-12-15T02:47:00+03:00
общество
россия
российский экологический оператор
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765723221_0:189:2972:1861_1920x0_80_0_0_31ad5bc4049b3cfeafd5a08372fbf36b.jpg
https://ria.ru/20251215/igrushki-2062020751.html
https://ria.ru/20251214/nabor-2061912151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765723221_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_b032431e3e8bff7d0f7fe3cd2c6aa01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, российский экологический оператор, госдума рф
Общество, Россия, Российский экологический оператор, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать платформу для обмена новогодними украшениями

РИА Новости: Даванков предложил создать сайт по обмену новогодними игрушками

© Pixabay / pasja1000Новогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Pixabay / pasja1000
Новогодние украшения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутат ГД Владимир Плякин предложили создать платформу по обмену новогодними украшениями.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Елочные украшения - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Названы самые дорогие елочные игрушки
02:15
"Для многих семей становится актуальным поиск способов сократить расходы без отказа от праздничных традиций. Мы считаем, что решением проблемы может стать организованный обмен новогодними украшениями. Это позволит продлить жизненный цикл вещей, снизив экологическую нагрузку, и даст возможность семьям обновить праздничный декор без лишних затрат", - сказано в документе.
Авторы инициативы отметили, ссылаясь на данные региональных операторов, что в новогодние дни объем отходов возрастает до 30%, и значительный вклад в этот прирост вносят сезонные товары, в том числе утративший актуальность декор и украшения, которые зачастую отправляются на полигоны вместо повторного использования.
Парламентарии подчеркивают, что одновременно с экологическим аспектом обостряется и социально-экономический - по данным аналитических ресурсов, стоимость минимального набора для новогоднего оформления в 2025 году выросла на 13%, превысив 5 тысяч рублей. Депутаты считают, что в таких условиях для многих семей становится актуальным поиск способов сократить расходы без отказа от праздничных традиций.
Авторы инициативы предлагают запустить пилотный проект — цифровой сервис "Новогодний шеринг", который может быть реализован как модуль на базе уже действующих экосистем, например, в контуре просветительских сервисов ППК "Российский экологический оператор" или платформы ДОБРО.РФ.
"Для обеспечения безопасности и доверия граждан механизм должен предусматривать верификацию пользователей через ЕСИА и использование партнерских точек для передачи вещей", - говорится в документе.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
РИА Новости подсчитало стоимость новогоднего стола
Вчера, 05:35
 
ОбществоРоссияРоссийский экологический операторГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала