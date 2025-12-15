Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о декабрьских мерах по поддержке пенсионеров - РИА Новости, 15.12.2025
02:01 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/gosduma-2062019771.html
В Госдуме рассказали о декабрьских мерах по поддержке пенсионеров
В Госдуме рассказали о декабрьских мерах по поддержке пенсионеров - РИА Новости, 15.12.2025
В Госдуме рассказали о декабрьских мерах по поддержке пенсионеров
С декабря пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату, а некоторые пенсионеры получат сразу две страховые... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T02:01:00+03:00
2025-12-15T02:01:00+03:00
общество, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о декабрьских мерах по поддержке пенсионеров

РИА Новости: пенсионеры с 80 лет начнут получать двойную фиксированную выплату

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. С декабря пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату, а некоторые пенсионеры получат сразу две страховые пенсии, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Наступил последний месяц текущего года. Во-первых, бессрочную надбавку получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. С декабря они начнут получать двойную фиксированную выплату — 17 815,4 рублей. Пенсию им повысят в беззаявительном порядке", - сказала Стенякина.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Госдуму внесут проект о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам
4 декабря, 00:10
Она отметила, что эта прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии.
Кроме того, по словам депутата, в декабре 2025 года некоторые пенсионеры получат сразу две страховые пенсии.
"Первая будет выплачена в начале месяца, а вторая — в конце. На дополнительную выплату могут рассчитывать те, кто получает пенсию в первые 11 дней месяца", - уточнила Стенякина.
Она подчеркнула, что эта ситуация носит скорее технический характер и связана с особенностями календаря праздничных и выходных дней в 2026 году.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Части россиян пообещали две пенсии в декабре
2 декабря, 01:52
"Причина заключается в совпадении дат выплат с новогодними каникулами. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января, когда банки и отделения Социального фонда не работают. Чтобы не передвигать дату выплат "январских" пенсий на более поздний срок, в правительстве решили выплатить эти суммы досрочно", - добавила парламентарий.
Она рассказала, что двойная выплата — это разовая мера, связанная исключительно с графиком выходных, и не является дополнительной пенсией.
"В январе 2026 года пенсионер не получит отдельной выплаты, поскольку она будет перечислена в конце декабря. Важно, что страховая пенсия за январь в конце декабря придет уже с индексацией на 7,6 процента", - подытожила Стенякина.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Совфеде рассказали, как увеличить размер пенсии
13 декабря, 05:10
 
ОбществоЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
