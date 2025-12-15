В Госдуме предложили запретить испытательный срок для женщин с детьми

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили установить запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет.

Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в Трудовой кодекс РФ будет внесен в Госдуму в понедельник. Одним из авторов проекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается расширить действующий запрет устанавливать испытательный срок для женщин с малолетними детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время такой запрет закреплен в ТК РФ и действует в отношении материей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.

Законопроектом предлагается распространить данную гарантию на женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

В документах отмечается, что период воспитания ребенка до трёх лет является для матери временем чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности.

Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период, по мнению авторов проекта, создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации.