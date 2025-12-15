https://ria.ru/20251215/gorlovka-2062122355.html
В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ
В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.12.2025
В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ
Мирный житель получил ранение в поселке Щербиновка округа Горловка в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 15.12.2025
