В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 15.12.2025
В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ
Мирный житель получил ранение в поселке Щербиновка округа Горловка в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько.
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
горловка
донецк
донецкая народная республика
происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на поселок Щербиновка в Горловке

ДОНЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в поселке Щербиновка округа Горловка в результате атаки украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка городского типа Щербиновка городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала