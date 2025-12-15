Рейтинг@Mail.ru
Главу Реутова Науменко похоронили на Николо-Архангельском кладбище - РИА Новости, 15.12.2025
15:01 15.12.2025
Главу Реутова Науменко похоронили на Николо-Архангельском кладбище
Главу городского округа Реутов Филиппа Науменко похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
реутов, балашиха, московская область (подмосковье), андрей воробьев, игорь брынцалов, владимир волков (политик), московская областная дума, московский энергетический институт
Реутов, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Игорь Брынцалов, Владимир Волков (политик), Московская областная дума, Московский энергетический институт
Главу Реутова Науменко похоронили на Николо-Архангельском кладбище

РИА Новости: главу Реутова Науменко похоронили на Николо-Архангельском кладбище

Церемония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко в Реутове
Церемония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко в Реутове - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Церемония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко в Реутове
БАЛАШИХА, 15 дек - РИА Новости. Главу городского округа Реутов Филиппа Науменко похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Науменко скончался 13 декабря в возрасте 39 лет от серьезных травм, полученных в результате ДТП. Церемония прощания прошла в понедельник в Троицком храме Реутова. Проститься с Науменко пришли его близкие, друзья, коллеги и жители городского округа. Среди них - губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин, глава Люберецкого городского округа Владимир Волков, глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Похороны прошли на Николо-Архангельском кладбище. На похоронах присутствовали родственники, друзья и коллеги Науменко. Венки на церемонию прощания прислали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Московская областная Дума, главы городских округов Балашиха, Пушкинский, Долгопрудный, Красногорск, администрация городского округа Химки, Щелково и других.
Науменко родился в Москве в 1985 году. С Реутовым его связывают давние отношения - еще в детстве он занимался футболом в реутовском клубе "Приалит". В 2007 году Науменко окончил Московский энергетический институт, а в 2012 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С апреля 2007 по сентябрь 2014 работал советником в Московской областной думе. С марта 2017 работал в должности заместителя главы администрации Балашихи. Администрацию наукограда Реутов он возглавил в 2023 году.
 
РеутовБалашихаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевИгорь БрынцаловВладимир Волков (политик)Московская областная думаМосковский энергетический институт
 
 
