Рейтинг@Mail.ru
Глава Чувашии предупредил о фейке с его участием - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/glava-2062066604.html
Глава Чувашии предупредил о фейке с его участием
Глава Чувашии предупредил о фейке с его участием - РИА Новости, 15.12.2025
Глава Чувашии предупредил о фейке с его участием
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что обратился в правоохранительные органы после распространения фейкового видео якобы с его участием. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:31:00+03:00
2025-12-15T10:31:00+03:00
происшествия
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021249391_0:228:1920:1308_1920x0_80_0_0_c0a2737bce2affe40561961584f456b2.jpg
https://ria.ru/20250918/lantratova-2042614737.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021249391_0:48:1920:1488_1920x0_80_0_0_b04b14287147b6b2ea449af0fef3bf2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, олег николаев (политик)
Происшествия, Олег Николаев (политик)
Глава Чувашии предупредил о фейке с его участием

Глава Чувашии Николаев обратился в полицию после распространения фейкового видео

© Фото : пресс-служба правительства ЧувашииГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Чувашии
Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что обратился в правоохранительные органы после распространения фейкового видео якобы с его участием.
"В социальных сетях распространяется поддельное видео с моим участием, сделанное при помощи нейросетей. В нём при помощи искусственного интеллекта сгенерирован голос, чтобы создать иллюзию достоверности", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мошенники применяют современные технологии для распространения недостоверной информации, и призвал жителей региона быть бдительными, проверять источники информации и использовать официальные каналы для ее получения.
"С правоохранительными органами на связи. В отношении авторов ролика будут приняты соответствующие меры в рамках закона", - подчеркнул глава Чувашии.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Депутат Госдумы попросила РКН ограничить доступ к фейковым видео с ней
18 сентября, 05:19
 
ПроисшествияОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала