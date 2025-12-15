Глава Чувашии предупредил о фейке с его участием

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что обратился в правоохранительные органы после распространения фейкового видео якобы с его участием.
"В социальных сетях распространяется поддельное видео с моим участием, сделанное при помощи нейросетей. В нём при помощи искусственного интеллекта сгенерирован голос, чтобы создать иллюзию достоверности", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мошенники применяют современные технологии для распространения недостоверной информации, и призвал жителей региона быть бдительными, проверять источники информации и использовать официальные каналы для ее получения.
"С правоохранительными органами на связи. В отношении авторов ролика будут приняты соответствующие меры в рамках закона", - подчеркнул глава Чувашии.
