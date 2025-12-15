https://ria.ru/20251215/gigafabrika-2062197051.html
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики - РИА Новости, 15.12.2025
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики
Фонд развития промышленности (ФРП) выделил льготный заём на сумму 5 миллиардов рублей на создание гигафабрики литийионных батарей под Калининградом, сказал... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:49:00+03:00
2025-12-15T17:49:00+03:00
2025-12-15T17:49:00+03:00
россия
калининград
михаил иванов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
экономика
промышленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062193765_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_39c3c44342588d0bcbcea11554094028.jpg
https://ria.ru/20251215/gigafabrika-2062192700.html
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062193765_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_46b643f6bf5021e74a31edea202deede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, михаил иванов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, экономика, промышленность
Россия, Калининград, Михаил Иванов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Экономика, Промышленность
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики
ФРП выделил заём на 5 млрд руб на создание гигафабрики под Калининградом