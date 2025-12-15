Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/gigafabrika-2062197051.html
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики - РИА Новости, 15.12.2025
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики
Фонд развития промышленности (ФРП) выделил льготный заём на сумму 5 миллиардов рублей на создание гигафабрики литийионных батарей под Калининградом, сказал... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:49:00+03:00
2025-12-15T17:49:00+03:00
россия
калининград
михаил иванов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
экономика
промышленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062193765_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_39c3c44342588d0bcbcea11554094028.jpg
https://ria.ru/20251215/gigafabrika-2062192700.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062193765_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_46b643f6bf5021e74a31edea202deede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, михаил иванов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, экономика, промышленность
Россия, Калининград, Михаил Иванов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Экономика, Промышленность
В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики

ФРП выделил заём на 5 млрд руб на создание гигафабрики под Калининградом

© Фото : АО "ТВЭЛ"Росатом запустил первую в России "гигафабрику" литийионных накопителей энергии в Неманском районе Калининградской области
Росатом запустил первую в России гигафабрику литийионных накопителей энергии в Неманском районе Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : АО "ТВЭЛ"
Росатом запустил первую в России "гигафабрику" литийионных накопителей энергии в Неманском районе Калининградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) выделил льготный заём на сумму 5 миллиардов рублей на создание гигафабрики литийионных батарей под Калининградом, сказал замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.
«
"Реализация этого проекта стала возможной благодаря целому комплексу мер государственной поддержки. Мы заключили специальный инвестиционный контракт по освоению производства промышленной продукции, Фонд развития промышленности выделил льготный заём на сумму 5 миллиардов рублей по программе "Автокомпоненты", ещё 5 миллиардов рублей субсидии предоставило правительство Калининградской области", - сказал Иванов, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга РФ о запуске гигафабрики в Немане.
Как ожидается, предприятие станет ключевым элементом для развития целого спектра высокотехнологичных отраслей, включая электротранспорт, автоматизированную логистику и современную энергетику. Мощность предприятия составляет 4 ГВт.ч в год, что эквивалентно обеспечению батареями до 50 тысяч электромобилей.
Росатом запустил первую в России гигафабрику литийионных накопителей энергии в Неманском районе Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Под Калининградом запустили первую в России гигафабрику накопителей энергии
17:32
 
РоссияКалининградМихаил ИвановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиЭкономикаПромышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала