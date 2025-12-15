В Минпромторге рассказали о господдержке первой в России гигафабрики

«

"Реализация этого проекта стала возможной благодаря целому комплексу мер государственной поддержки. Мы заключили специальный инвестиционный контракт по освоению производства промышленной продукции, Фонд развития промышленности выделил льготный заём на сумму 5 миллиардов рублей по программе "Автокомпоненты", ещё 5 миллиардов рублей субсидии предоставило правительство Калининградской области", - сказал Иванов, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга РФ о запуске гигафабрики в Немане.