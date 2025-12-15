Рейтинг@Mail.ru
14:56 15.12.2025
Запрет на импорт газа из России останется после окончания СВО, заявили в ЕС
Запрет на импорт газа из России останется после окончания СВО, заявили в ЕС
в мире, россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, природный газ
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, Природный газ
© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года останется в силе после окончания конфликта на Украине, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен журналистам перед встречей министров энергетики ЕС.
"Мы заключили в ЕС очень важное соглашение, которым запрещаем импорт российского газа. Это также означает, что, поскольку речь не идет о санкциях, данный запрет будет действовать и в будущем. Таким образом, даже после наступления мира (на Украине – ред.) Европа (Евросоюз – ред.) не повторит ошибку, допущенную в прошлом, когда она сделала себя зависимой от российского газа", - сказал он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"План Б": В ЕС идут на уступки из-за России
Вчера, 08:00
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
США с помощью российской нефти берут Европу за горло
28 ноября, 08:00
 
