Запрет на импорт газа из России останется после окончания СВО, заявили в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Запрет на импорт российского газа в Евросоюз с 2027 года останется в силе после окончания конфликта на Украине, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен журналистам перед встречей министров энергетики ЕС.