Лидер Приднестровья предложил ввести режим ЧП из-за снижения поставок газа - РИА Новости, 15.12.2025
12:16 15.12.2025 (обновлено: 12:26 15.12.2025)
Лидер Приднестровья предложил ввести режим ЧП из-за снижения поставок газа
Лидер Приднестровья предложил ввести режим ЧП из-за снижения поставок газа
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник предложил парламенту снова ввести режим чрезвычайного экономического... РИА Новости, 15.12.2025
2025
Новости
в мире, вадим красносельский
В мире, Вадим Красносельский
Лидер Приднестровья предложил ввести режим ЧП из-за снижения поставок газа

Лидер Приднестровья предложил ввести режим ЧП из-за сокращения поставок газа

Компрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник предложил парламенту снова ввести режим чрезвычайного экономического положения в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, сообщает пресс-служба главы ПМР.
"В ходе селекторного совещания президент проинформировал о принятом решении ввести режим чрезвычайного положения в экономике. Эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в республику природного газа. Возникающие риски необеспеченности связаны со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза", - говорится в сообщении.
Первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщил, что все участники принимают возможные меры для восстановления штатного режима поставок газа. По его словам, в текущей ситуации для полноценного обеспечения нужд населения Приднестровья ограничена подача газа для промышленного использования.
"Президентский указ о введении режима ЧП в экономике будет подписан в ближайшее время и направлен в Верховный совет", - отмечается в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР
13 декабря, 15:43
 
