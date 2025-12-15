Лидер Приднестровья предложил ввести режим ЧП из-за снижения поставок газа

ТИРАСПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник предложил парламенту снова ввести режим чрезвычайного экономического положения в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, сообщает пресс-служба главы ПМР.

"В ходе селекторного совещания президент проинформировал о принятом решении ввести режим чрезвычайного положения в экономике. Эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в республику природного газа. Возникающие риски необеспеченности связаны со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза", - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщил, что все участники принимают возможные меры для восстановления штатного режима поставок газа. По его словам, в текущей ситуации для полноценного обеспечения нужд населения Приднестровья ограничена подача газа для промышленного использования.