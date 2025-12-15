Рейтинг@Mail.ru
ЕС и США договорились о гарантиях безопасности Киеву, утверждает Мерц - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 15.12.2025 (обновлено: 21:09 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/garantii-2062231968.html
ЕС и США договорились о гарантиях безопасности Киеву, утверждает Мерц
ЕС и США договорились о гарантиях безопасности Киеву, утверждает Мерц - РИА Новости, 15.12.2025
ЕС и США договорились о гарантиях безопасности Киеву, утверждает Мерц
Страны ЕС и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждает канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T20:42:00+03:00
2025-12-15T21:09:00+03:00
в мире
сша
украина
фридрих мерц
германия
нато
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062233152_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9e1df28758f92227e1a16f21d47ec532.jpg
https://ria.ru/20251215/merts-2062036342.html
https://ria.ru/20251213/zelenskiy-2061722072.html
https://ria.ru/20251202/amerika-2058995521.html
сша
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062233152_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_5c9ed328309ddb277e49bd5ea5b5da39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, фридрих мерц, германия, нато, владимир зеленский, мирный план сша по украине, евросоюз
В мире, США, Украина, Фридрих Мерц, Германия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Евросоюз

ЕС и США договорились о гарантиях безопасности Киеву, утверждает Мерц

© Getty Images / Christian MangКанцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / Christian Mang
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Страны ЕС и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждает канцлер Германии Фридрих Мерц.
«

"Это действительно далекоидущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент Зеленский при этом сослался на пятую статью договора НАТО, то есть речь идет о схожих гарантиях для Украины", — сказал он во время пресс-конференции.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Канцлер Германии проговорился о будущем Украины
08:00

Накануне глава киевского режима заявил о готовности отказаться от вступления в альянс в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США. Как писало издание Politico, переговоры Вашингтона и Брюсселя по этому вопросу были неловкими.

Политик добавил, что американская сторона "политически, а в перспективе и юридически взяла на себя соответствующие обязательства".
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсудили план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Новый раунд состоялся сегодня, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
13 декабря, 08:00

Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Дональд Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаФридрих МерцГерманияНАТОВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала