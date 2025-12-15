ЕС и США договорились о гарантиях безопасности Киеву, утверждает Мерц

«

"Это действительно далекоидущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент Зеленский при этом сослался на пятую статью договора НАТО, то есть речь идет о схожих гарантиях для Украины", — сказал он во время пресс-конференции.