ЕС и США договорились о гарантиях безопасности Киеву, утверждает Мерц

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Страны ЕС и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждает канцлер Германии Фридрих Мерц.
«
"Это действительно далекоидущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент Зеленский при этом сослался на пятую статью договора НАТО, то есть речь идет о схожих гарантиях для Украины", — сказал он во время пресс-конференции.
Накануне глава киевского режима заявил о готовности отказаться от вступления в альянс в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США. Как писало издание Politico, переговоры Вашингтона и Брюсселя по этому вопросу были неловкими.
Политик добавил, что американская сторона "политически, а в перспективе и юридически взяла на себя соответствующие обязательства".
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсудили план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Новый раунд состоялся сегодня, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
13 декабря, 08:00
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Владимир Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Дональд Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00