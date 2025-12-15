Телефонные мошенники обманули россиян, задержанных ФСБ

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Телефонные мошенники заставили задержанных россиян - агентов Украины взять кредиты и перевести деньги на "безопасные счета", после чего их убедили в том, что они перевели деньги ВСУ, и вынудили совершить противоправные действия, сообщили в ФСБ России.
ФСБ сообщила о задержании в пяти регионах десяти россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта.
"В ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели на т.н. "безопасные счета" денежные средства (от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей), после чего посредством мессенджера Telegram с ними связались лже-сотрудники российских правоохранительных органов и, под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины, склонили к совершению противоправных действий в ходе проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств", - говорится в сообщении.
Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, уточнили в ФСБ.