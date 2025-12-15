Рейтинг@Mail.ru
Телефонные мошенники обманули россиян, задержанных ФСБ - РИА Новости, 15.12.2025
10:00 15.12.2025
Телефонные мошенники обманули россиян, задержанных ФСБ
Телефонные мошенники обманули россиян, задержанных ФСБ - РИА Новости, 15.12.2025
Телефонные мошенники обманули россиян, задержанных ФСБ
Телефонные мошенники заставили задержанных россиян - агентов Украины взять кредиты и перевести деньги на "безопасные счета", после чего их убедили в том, что... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:00:00+03:00
2025-12-15T10:00:00+03:00
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
telegram
происшествия
украина
россия
украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, telegram, происшествия
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Telegram, Происшествия
Телефонные мошенники обманули россиян, задержанных ФСБ

ФСБ: телефонные мошенники заставили задержанных агентов Украины взять кредиты

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Телефонные мошенники заставили задержанных россиян - агентов Украины взять кредиты и перевести деньги на "безопасные счета", после чего их убедили в том, что они перевели деньги ВСУ, и вынудили совершить противоправные действия, сообщили в ФСБ России.
ФСБ сообщила о задержании в пяти регионах десяти россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта.
"В ходе допросов задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели на т.н. "безопасные счета" денежные средства (от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей), после чего посредством мессенджера Telegram с ними связались лже-сотрудники российских правоохранительных органов и, под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины, склонили к совершению противоправных действий в ходе проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств", - говорится в сообщении.
Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, уточнили в ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ФСБ выявила до 150 украинских кол-центров, действующих против россиян
7 мая, 09:50
 
Украина Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Вооруженные силы Украины Telegram Происшествия
 
 
