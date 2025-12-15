ФСБ задержала десять россиян по делам о диверсии и теракте

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Задержаны десять россиян в пяти регионах РФ, которые по заданию украинских спецслужб поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетики и транспорта, сообщил центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденных уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (теракт), УК России в республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
За совершение указанных преступлений фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ РФ напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения российских граждан в преступную деятельность, и вербовщики, пользуясь их доверчивостью, принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.
