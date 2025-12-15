Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала десять россиян по делам о диверсии и теракте - РИА Новости, 15.12.2025
09:50 15.12.2025
ФСБ задержала десять россиян по делам о диверсии и теракте
ФСБ задержала десять россиян по делам о диверсии и теракте - РИА Новости, 15.12.2025
ФСБ задержала десять россиян по делам о диверсии и теракте
Задержаны десять россиян в пяти регионах РФ, которые по заданию украинских спецслужб поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетики и... РИА Новости, 15.12.2025
россия
республика коми
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
республика коми
волгоградская область
россия, республика коми, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Республика Коми, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ задержала десять россиян по делам о диверсии и теракте

ФСБ задержала 10 россиян в 5 регионах по делам о диверсии и теракте

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Задержаны десять россиян в пяти регионах РФ, которые по заданию украинских спецслужб поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетики и транспорта, сообщил центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденных уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (теракт), УК России в республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
За совершение указанных преступлений фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ РФ напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения российских граждан в преступную деятельность, и вербовщики, пользуясь их доверчивостью, принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.
