Жюри форума "ТехПред-2025" выбрало лучшие студенческие стартапы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экспертное жюри Всероссийского форума технологического предпринимательства "ТехПред-2025" выбрало лучшие студенческие стартапы, сообщает пресс-служба организаторов.

В этом году в топ-10 вошли стартапы из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Красноярского края.

Среди них — электрохимическая установка по производству реагента феррата натрия для очистки сточных и природных вод "Ферратор" Анны Коняшиной из СПбГУ; отечественный эмульгатор для битумных эмульсий, который с командой разрабатывает Андрей Горячев из Казанского национального исследовательского технологического университета; "умный" замок NFCKEY на базе NFC-технологии, который представлял Иван Меняйлов из Московского Политеха; "Stellar Wave", который занимается разработкой куртки со встроенной системой подогрева на базе CNT-технологии Натальи Фроловой из РТУ МИРЭА.

В число проектов-победителей также вошла экосистема аддитивного производства керамических изделий "Прокерамика", которую представлял Игорь Пчелинцев из Сколтеха; анализатор качества крови HemoTech Lab студентки Сеченовского Университета Екатерины Поликер; гидропонное оборудование под салаты в горшочках и микрозелень для розничной торговли Ксении Курочкиной из МФТИ.

В числе лучших также стартап по разработке реагента двойного действия для увеличения нефтеотдачи пластов BiSurf, который представляла Регина Гаффанова из Казанского национального исследовательского технологического университета.

Также среди финалистов топ-10 — Сергей Манелюк из Сибирского федерального университета, который вместе с командой разрабатывает бренд "умной" и технологичной одежды DENKITO; Марк Царукян из Санкт-Петербургского государственного технологического института со стартапом инновационное противообрастающее и антикоррозионное покрытие "Эксидис".

За дни форума состоялось порядка 30 сессий с участием более 120 спикеров. Центральными темами стали реализация федпроекта "Технологии", становление малых технологических компаний и успешные кейсы студентов-предпринимателей. За два дня в работе мероприятия участвовали более 2 тысяч гостей, почти 1,8 миллиона пользователей смотрели онлайн-трансляцию.