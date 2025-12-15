Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
16:18 15.12.2025
Жюри форума "ТехПред-2025" выбрало лучшие студенческие стартапы
Жюри форума "ТехПред-2025" выбрало лучшие студенческие стартапы
санкт-петербургский государственный университет
сколковский институт науки и технологий
рту мирэа
форум
2025
санкт-петербургский государственный университет, сколковский институт науки и технологий, рту мирэа, форум
Санкт-Петербургский государственный университет, Сколковский институт науки и технологий, РТУ МИРЭА, Форум
Жюри форума "ТехПред-2025" выбрало лучшие студенческие стартапы

Жюри определило лучшие студенческие стартапы на форуме "ТехПред-2025"

© Фото предоставлено пресс-службой IV Всероссийского форума технологического предпринимательства "ТехПред-2025"
© Фото предоставлено пресс-службой IV Всероссийского форума технологического предпринимательства "ТехПред-2025"
IV Всероссийский форум технологического предпринимательства "ТехПред-2025"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экспертное жюри Всероссийского форума технологического предпринимательства "ТехПред-2025" выбрало лучшие студенческие стартапы, сообщает пресс-служба организаторов.
В этом году в топ-10 вошли стартапы из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Красноярского края.
Среди них — электрохимическая установка по производству реагента феррата натрия для очистки сточных и природных вод "Ферратор" Анны Коняшиной из СПбГУ; отечественный эмульгатор для битумных эмульсий, который с командой разрабатывает Андрей Горячев из Казанского национального исследовательского технологического университета; "умный" замок NFCKEY на базе NFC-технологии, который представлял Иван Меняйлов из Московского Политеха; "Stellar Wave", который занимается разработкой куртки со встроенной системой подогрева на базе CNT-технологии Натальи Фроловой из РТУ МИРЭА.
В число проектов-победителей также вошла экосистема аддитивного производства керамических изделий "Прокерамика", которую представлял Игорь Пчелинцев из Сколтеха; анализатор качества крови HemoTech Lab студентки Сеченовского Университета Екатерины Поликер; гидропонное оборудование под салаты в горшочках и микрозелень для розничной торговли Ксении Курочкиной из МФТИ.
В числе лучших также стартап по разработке реагента двойного действия для увеличения нефтеотдачи пластов BiSurf, который представляла Регина Гаффанова из Казанского национального исследовательского технологического университета.
Также среди финалистов топ-10 — Сергей Манелюк из Сибирского федерального университета, который вместе с командой разрабатывает бренд "умной" и технологичной одежды DENKITO; Марк Царукян из Санкт-Петербургского государственного технологического института со стартапом инновационное противообрастающее и антикоррозионное покрытие "Эксидис".
За дни форума состоялось порядка 30 сессий с участием более 120 спикеров. Центральными темами стали реализация федпроекта "Технологии", становление малых технологических компаний и успешные кейсы студентов-предпринимателей. За два дня в работе мероприятия участвовали более 2 тысяч гостей, почти 1,8 миллиона пользователей смотрели онлайн-трансляцию.
Всероссийский форум технологического предпринимательства — флагманское мероприятие Платформы университетского технологического предпринимательства, которая весной 2025 года стала частью федерального проекта "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Санкт-Петербургский государственный университетСколковский институт науки и технологийРТУ МИРЭАФорум
 
 
