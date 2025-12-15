В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ

Основные мероприятия в рамках форума состоятся во вторник, участники выступят с докладами на конференциях, посвященных вопросам сотрудничества и обменов между СМИ двух стран, а также актуальным вызовам, с которыми сталкиваются медиа России и Китая сегодня. В рамках форума пройдет пленарное заседание, а также состоится подписание ряда документов о сотрудничестве.