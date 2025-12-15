Рейтинг@Mail.ru
В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/forum-2062154951.html
В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ
В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ
Шестой форум российских и китайских СМИ открылся в понедельник в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:21:00+03:00
2025-12-15T15:21:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg
https://ria.ru/20250906/jakovenko-2040158646.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_cfcabd242c7d9c73a7d8e95108d9a2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин
В мире, Россия, Китай, Пекин
В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ

РИА Новости: в Пекине открылся шестой форум российских и китайских СМИ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Шестой форум российских и китайских СМИ открылся в понедельник в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году форум, посвященный теме "Создание нового будущего для российско-китайского сотрудничества в области СМИ: консенсус и действия", проходит в Пекине 15-16 декабря. Около 140 человек участвуют в форуме, из них около 50 со стороны России.
В понедельник состоялся приветственный ужин для участников форума, а также открытие фотовыставки "Россия и Китай: дружба и сотрудничество в новую эпоху", на которой представлены фотографии, рассказывающие о сотрудничестве двух стран в различных сферах.
Основные мероприятия в рамках форума состоятся во вторник, участники выступят с докладами на конференциях, посвященных вопросам сотрудничества и обменов между СМИ двух стран, а также актуальным вызовам, с которыми сталкиваются медиа России и Китая сегодня. В рамках форума пройдет пленарное заседание, а также состоится подписание ряда документов о сотрудничестве.
Шестой форум СМИ России и Китая совместно инициирован администрацией президента РФ и центральным комитетом Коммунистической партии Китая. С 2015 по 2019 годы пять форумов были проведены поочередно на территориях РФ и КНР. Последний раз форум прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке. Форум представляет собой высокоуровневую и институциализированную платформу сотрудничества между руководящими органами по делами прессы и СМИ двух государств.
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Российские и китайские СМИ будут интенсивнее сотрудничать, заявил Яковенко
6 сентября, 10:42
 
В миреРоссияКитайПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала