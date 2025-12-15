https://ria.ru/20251215/forum-2062154951.html
В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ
В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ
Шестой форум российских и китайских СМИ открылся в понедельник в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
В Пекине открылся форум российских и китайских СМИ
РИА Новости: в Пекине открылся шестой форум российских и китайских СМИ
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Шестой форум российских и китайских СМИ открылся в понедельник в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году форум, посвященный теме "Создание нового будущего для российско-китайского сотрудничества в области СМИ: консенсус и действия", проходит в Пекине
15-16 декабря. Около 140 человек участвуют в форуме, из них около 50 со стороны России
.
В понедельник состоялся приветственный ужин для участников форума, а также открытие фотовыставки "Россия и Китай
: дружба и сотрудничество в новую эпоху", на которой представлены фотографии, рассказывающие о сотрудничестве двух стран в различных сферах.
Основные мероприятия в рамках форума состоятся во вторник, участники выступят с докладами на конференциях, посвященных вопросам сотрудничества и обменов между СМИ двух стран, а также актуальным вызовам, с которыми сталкиваются медиа России и Китая сегодня. В рамках форума пройдет пленарное заседание, а также состоится подписание ряда документов о сотрудничестве.
Шестой форум СМИ России и Китая совместно инициирован администрацией президента РФ и центральным комитетом Коммунистической партии Китая. С 2015 по 2019 годы пять форумов были проведены поочередно на территориях РФ и КНР. Последний раз форум прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке
. Форум представляет собой высокоуровневую и институциализированную платформу сотрудничества между руководящими органами по делами прессы и СМИ двух государств.