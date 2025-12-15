Мишустин обратился к участникам Международного мусульманского форума

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Международный мусульманский форум способствует сохранению ценностей, расширению межкультурного диалога и развивает исламское образование, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
Ранее оргкомитет Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) сообщил о том, что форум откроется в Москве в понедельник, участники обсудят развитие взаимоотношений между РФ и арабо-мусульманским миром. Организация отмечала, что форум также приурочен к 1500-летию со дня рождения пророка Мухаммеда (по лунному летоисчислению) и к 1200-летию со дня рождения Имама ат-Тирмизи (ученого и богослова).
"Здесь в атмосфере взаимного уважения и доверия обсуждаются вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, расширения межкультурного диалога и согласия, развития исламского образования. В современных условиях такие мероприятия особенно востребованы, и это подтверждает постоянно растущий интерес к форуму", - отметил он.
Премьер-министр добавил, что форум за эти годы стал эффективной площадкой, которая ежегодно объединяет представителей религиозных, общественных и экспертных организаций, бизнес-сообщества России и зарубежных государств.
Мишустин выразил уверенность в том, что сформулированные в ходе дискуссий инициативы будут содействовать реализации совместных просветительских и благотворительных проектов, дальнейшему укреплению международного сотрудничества и взаимовыгодного партнёрства.