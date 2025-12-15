Рейтинг@Mail.ru
Мишустин обратился к участникам Международного мусульманского форума - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:56 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/forum-2062073666.html
Мишустин обратился к участникам Международного мусульманского форума
Мишустин обратился к участникам Международного мусульманского форума - РИА Новости, 15.12.2025
Мишустин обратился к участникам Международного мусульманского форума
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Международный мусульманский форум способствует сохранению ценностей, расширению межкультурного диалога и... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:56:00+03:00
2025-12-15T10:56:00+03:00
религия
россия
москва
михаил мишустин
ислам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059795607_0:70:3062:1792_1920x0_80_0_0_efc11fe87c7bfc7662b1632741cc2c90.jpg
https://ria.ru/20250707/patriarkh-2027626845.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059795607_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_79b7bef0217dcdf2f81a67362523a963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил мишустин, ислам
Религия, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Ислам
Мишустин обратился к участникам Международного мусульманского форума

Мишустин: Международный мусульманский форум способствует сохранению ценностей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Международный мусульманский форум способствует сохранению ценностей, расширению межкультурного диалога и развивает исламское образование, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
Ранее оргкомитет Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) сообщил о том, что форум откроется в Москве в понедельник, участники обсудят развитие взаимоотношений между РФ и арабо-мусульманским миром. Организация отмечала, что форум также приурочен к 1500-летию со дня рождения пророка Мухаммеда (по лунному летоисчислению) и к 1200-летию со дня рождения Имама ат-Тирмизи (ученого и богослова).
«
"Здесь в атмосфере взаимного уважения и доверия обсуждаются вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, расширения межкультурного диалога и согласия, развития исламского образования. В современных условиях такие мероприятия особенно востребованы, и это подтверждает постоянно растущий интерес к форуму", - отметил он.
Премьер-министр добавил, что форум за эти годы стал эффективной площадкой, которая ежегодно объединяет представителей религиозных, общественных и экспертных организаций, бизнес-сообщества России и зарубежных государств.
Мишустин выразил уверенность в том, что сформулированные в ходе дискуссий инициативы будут содействовать реализации совместных просветительских и благотворительных проектов, дальнейшему укреплению международного сотрудничества и взаимовыгодного партнёрства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Патриарх Кирилл предупредил о лжеучителях среди православных и мусульман
7 июля, 11:56
 
РелигияРоссияМоскваМихаил МишустинИслам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала