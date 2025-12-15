Весь жилой фонд Подмосковья хотят перевести на единые платежки через ЕИРЦ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Весь жилой фонд Подмосковья планируют перевести на обслуживание через единый информационный расчетный центр (ЕИРЦ) в следующем году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что так все жители Московской области будут получать коммунальные платежи в единой платежной квитанции. Вопрос эффективности работы ЕИРЦ обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством области и главами муниципальных округов.

"Это очень важный инструмент, который создан 13 лет назад. В 2013 году первые 18 миллионов квадратных метров перешли на обслуживание в ЕИРЦ. Сегодня уже 84% площади – 237 квадратных метров жилья. Наша задача – завершить эту важную работу в 2026 году, прежде всего по УК из красных зон с большими долгами", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он попросил глав муниципалитетов сделать все необходимое, чтобы уже в следующем году жители начали получать единые платежки от расчетного центра.

"Что касается самого ЕИРЦ – это, безусловно, эффективный и востребованный инструмент в системе ЖКХ. Вместе с тем, всегда есть над чем работать. Жителям необходима качественная обратная связь. Потому что когда меняются привычные суммы в квитанциях, людям нужно все разъяснить, проверить, такой запрос есть. Это абсолютно понятное желание", – подчеркнул глава региона.

Московский областной единый информационный расчетный центр (МособлЕИРЦ) обслуживает 4,4 миллиона домохозяйств. Он работает в партнерстве с 642 управляющими организациями и 185 ресурсоснабжающими организациями (РСО).

"Мы предоставляем очное и дистанционное обслуживание жителям всех округов Подмосковья, формируем базу начислений. Расчетный центр привнес в отрасль ЖКХ единый подход к взаимодействию УК, ресурсника и жителей. На сегодняшний день выстроена и внедрена система расчетов, исключающая риски нецелевого использования денежных средств. Ресурсник уверен в ежедневном получении средств, которые оплатил житель, а жители уверены, что деньги будут использованы по назначению", – подчеркнула генеральный директор МособлЕИРЦ Светлана Архипова.

Она пояснила, что центр предоставляет жителям единый платежный документ, объединяющий все начисления за жилищно-коммунальные услуги, а также начисления прочих поставщиков.

"У нас есть 113 офисов и цифровые и дистанционные сервисы. Каждый может выбрать для себя более удобный вид взаимодействия с расчетным центром. Сегодня основным каналом подачи обращений является личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ. Туда же приходит уведомление о готовности платежного документа, сроках передачи показаний. Кроме того, сама платежка появляется там раньше, чем в бумажном виде", – заявила Архипова.

На сегодняшний день офисы МособлЕИРЦ есть со всех муниципалитетах Подмосковья. В каждом из них действует доступная среда, есть удобные терминалы для оплаты и передачи показаний приборов учета. Менеджер в офисе принимает около 30 посетителей в день.

"Сейчас единый расчетный центр Подмосковья меняет свои подходы к работе и взаимодействию с жителями. Мы, в первую очередь, внедряем новые цифровые технологии — в офисах, торговых центрах и МФЦ уже устанавливаются терминалы и видео-консультанты" — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Он отметил, что ключевые вопросы от жителей в основном связаны с образованием задолженности за ЖКУ и корректностью начислений в едином платежном документе по услугам: отоплению, водо-, электро- и газоснабжению. Он добавил, что по результатам проведенного анализа уже наблюдается снижение числа обращений, и работа в этом направлении будет продолжена.

Сегодня четверть всех показаний и обращений поступают через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ. Туда приходит "Умная платежка" с детализацией начислений. Это помогает жителям понять – сколько, кому и за что они платят. Там видна сумма начислений по каждой услуге, тариф, объем потребления, льготы, задолженность и начисленные пени. 50% всех оплат за ЖКУ осуществляется именно через личный кабинет.