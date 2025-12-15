Рейтинг@Mail.ru
Весь жилой фонд Подмосковья хотят перевести на единые платежки через ЕИРЦ
Новости Подмосковья
 
18:30 15.12.2025
Весь жилой фонд Подмосковья хотят перевести на единые платежки через ЕИРЦ
Весь жилой фонд Подмосковья хотят перевести на единые платежки через ЕИРЦ - РИА Новости, 15.12.2025
Весь жилой фонд Подмосковья хотят перевести на единые платежки через ЕИРЦ
Весь жилой фонд Подмосковья планируют перевести на обслуживание через единый информационный расчетный центр (ЕИРЦ) в следующем году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2025
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Весь жилой фонд Подмосковья хотят перевести на единые платежки через ЕИРЦ

Жилой фонд Московской области планируют перевести на обслуживание через ЕИРЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМногоквартирные дома
Многоквартирные дома - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Многоквартирные дома. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Весь жилой фонд Подмосковья планируют перевести на обслуживание через единый информационный расчетный центр (ЕИРЦ) в следующем году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Отмечается, что так все жители Московской области будут получать коммунальные платежи в единой платежной квитанции. Вопрос эффективности работы ЕИРЦ обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством области и главами муниципальных округов.
"Это очень важный инструмент, который создан 13 лет назад. В 2013 году первые 18 миллионов квадратных метров перешли на обслуживание в ЕИРЦ. Сегодня уже 84% площади – 237 квадратных метров жилья. Наша задача – завершить эту важную работу в 2026 году, прежде всего по УК из красных зон с большими долгами", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он попросил глав муниципалитетов сделать все необходимое, чтобы уже в следующем году жители начали получать единые платежки от расчетного центра.
"Что касается самого ЕИРЦ – это, безусловно, эффективный и востребованный инструмент в системе ЖКХ. Вместе с тем, всегда есть над чем работать. Жителям необходима качественная обратная связь. Потому что когда меняются привычные суммы в квитанциях, людям нужно все разъяснить, проверить, такой запрос есть. Это абсолютно понятное желание", – подчеркнул глава региона.
Московский областной единый информационный расчетный центр (МособлЕИРЦ) обслуживает 4,4 миллиона домохозяйств. Он работает в партнерстве с 642 управляющими организациями и 185 ресурсоснабжающими организациями (РСО).
"Мы предоставляем очное и дистанционное обслуживание жителям всех округов Подмосковья, формируем базу начислений. Расчетный центр привнес в отрасль ЖКХ единый подход к взаимодействию УК, ресурсника и жителей. На сегодняшний день выстроена и внедрена система расчетов, исключающая риски нецелевого использования денежных средств. Ресурсник уверен в ежедневном получении средств, которые оплатил житель, а жители уверены, что деньги будут использованы по назначению", – подчеркнула генеральный директор МособлЕИРЦ Светлана Архипова.
Она пояснила, что центр предоставляет жителям единый платежный документ, объединяющий все начисления за жилищно-коммунальные услуги, а также начисления прочих поставщиков.
"У нас есть 113 офисов и цифровые и дистанционные сервисы. Каждый может выбрать для себя более удобный вид взаимодействия с расчетным центром. Сегодня основным каналом подачи обращений является личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ. Туда же приходит уведомление о готовности платежного документа, сроках передачи показаний. Кроме того, сама платежка появляется там раньше, чем в бумажном виде", – заявила Архипова.
На сегодняшний день офисы МособлЕИРЦ есть со всех муниципалитетах Подмосковья. В каждом из них действует доступная среда, есть удобные терминалы для оплаты и передачи показаний приборов учета. Менеджер в офисе принимает около 30 посетителей в день.
"Сейчас единый расчетный центр Подмосковья меняет свои подходы к работе и взаимодействию с жителями. Мы, в первую очередь, внедряем новые цифровые технологии — в офисах, торговых центрах и МФЦ уже устанавливаются терминалы и видео-консультанты" — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Он отметил, что ключевые вопросы от жителей в основном связаны с образованием задолженности за ЖКУ и корректностью начислений в едином платежном документе по услугам: отоплению, водо-, электро- и газоснабжению. Он добавил, что по результатам проведенного анализа уже наблюдается снижение числа обращений, и работа в этом направлении будет продолжена.
Сегодня четверть всех показаний и обращений поступают через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ. Туда приходит "Умная платежка" с детализацией начислений. Это помогает жителям понять – сколько, кому и за что они платят. Там видна сумма начислений по каждой услуге, тариф, объем потребления, льготы, задолженность и начисленные пени. 50% всех оплат за ЖКУ осуществляется именно через личный кабинет.
Кроме того, для жителей работает контактный центр, куда поступает около 170 тысяч звонков ежемесячно.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
