10 лет инвестиций в людей: как "Рыбаков Фонд" растит меценатов и лидеров

МОСКВА, 15 дек - пресс-служба "Рыбаков Фонда". Будущее социальных инвестиций — это переход от точечного решения проблем к системным преобразованиям. Именно такой подход применяет "Рыбаков Фонд", результаты его десятилетней работы были представлены на пресс-конференции "От частной инициативы к социальным изменениям в масштабах страны: 10 лет "Рыбаков Фонду" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"С самого начала мы с Игорем точно знали, что не хотим создавать фонд, который “тушит пожары”. Нам было важно инвестировать в людей, чтобы они смогли сами менять свою жизнь, проявлять свой потенциал и находить ресурсы для решения задач — сегодня это уже более 15 тысяч лидеров и 800 тысяч человек, чьи жизни так или иначе затронуты инициативами экосистемы. Мы создавали условия, в которых люди могут объединяться, чтобы вместе сделать то, чего не сделать в одиночку", — сказала президент и сооснователь "Рыбаков Фонда" Екатерина Рыбакова.

В основе деятельности "Рыбаков Фонда" — развитие образовательной среды, в которой формируются предпринимательские компетенции, лидерство и ответственное отношение человека к собственной жизни и к обществу. Эта работа способствует формированию культуры меценатства: когда люди, видя ценность изменений, сами становятся инвесторами развития и системных преобразований.

За 10 лет фонд инвестировал более 13,5 миллиарда рублей в образовательные, женские и предпринимательские сообщества. Он привлек более 300 меценатов, которые вложили более 340 миллионов рублей в программы фонда и 420 миллионов рублей в эндаументы — целевые капиталы — в сфере образования.

Сегодня экосистема фонда объединяет школьные и педагогические сообщества, женское движение, предпринимательскую среду, образовательные организации и проекты. За 10 лет был сформирован авторский подход — "Живое образование". Эта ценностная рамка рассматривает образование как процесс совместного роста, диалога, обмена опытом и действия, создающий условия для раскрытия потенциала людей и формирования новых лидеров.

Сейчас одно из ключевых направлений работы "Рыбаков Фонда" связано с масштабной образовательной инициативой для подготовки лидеров совместно с МФТИ — "Физтех 2050".

Флагманская инициатива "Физтех 2050"

Игорь Рыбаков — выпускник МФТИ, предприниматель и филантроп. Его личная история благодарного выпускника, который возвращает университету поддержку и инвестиции, стала основой для стратегического партнерства физтеха и "Рыбаков Фонда".

Так, на пересечении предпринимательской и образовательной логики появилась флагманская инициатива "Физтех 2050". Фонд инвестировал 550 миллионов рублей в создание современной образовательной инфраструктуры и программ, которые готовят новое поколение технологических лидеров.

"Программа подразумевает долгосрочную стратегию. Университеты существуют столетиями, и для нас критически важно закладывать правильные цели на длинной дистанции. Инициатива является инструментом для развития наших сообществ. И, наконец, она представляет собой целевое усилие по развитию предпринимательства. Мы хотим, чтобы как можно больше студентов попробовали себя в этой сфере", — отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Он подчеркнул, что такой подход фонда уже дает конкретные плоды: целевое пожертвование в 550 миллионов рублей на строительство нового корпуса — будущего центра предпринимательства, более 100 миллионов на стипендии талантливым студентам и свыше 30 миллионов, привлеченных от внешних спонсоров.

"По совокупному масштабу таких результатов и поддержки нет ни в одном другом российском университете. В конечном счете, инициатива служит важнейшей цели — развитию культуры меценатства, без которой не могут существовать лучшие университеты мира", — подчеркнул ректор.

Меценаты и сообщества: как образовательные инициативы становятся системными

Опыт инициативы "Физтех 2050" показывает, что образовательные программы и сообщества создают условия для раскрытия потенциала людей и формируют новых лидеров. Этот эффект привлекает частных инвесторов: предприниматели видят, как их поддержка способствует реальным изменениям в образовании и обществе.

Яркий пример — основатель компаний STALLIN и "Горный Мир", основатель глобального инновационного кластера "Физтех 2050", патрон "Большой игры имени Льва Выготского" девятого сезона и член совета фонда "ПРО Женщин" Алексей Пешков.

"Ребята, которые раньше думали об эмиграции, после лидерской программы запускают стартапы и хотят создавать будущее России. Когда осознаешь, что они будут управлять страной, патронировать школы — понимаешь: в будущем все будет хорошо", — говорит Пешков.

Системный эффект поддержки подтверждает практика "Большой игры имени Льва Выготского". Управляющий партнер JK Multi Family Office, патрон "Большой игры имени Льва Выготского" девятого сезона, попечитель магистратуры Глобального университета Рыбакова и МФТИ, член совета фонда "Университет детства" Анна Курбатова отмечает: "Раньше я помогала ситуативно, но это не давало результатов в масштабе общества. Когда я присоединилась к инициативам "Рыбаков Фонда", увидела системный подход. Это вдохновляет: например, в финале "Большой игры" участники нашли себя в среде единомышленников, поверили в свои силы и теперь влияют на мышление своих учеников".

"Рыбаков Фонд" один из первых в России, кто делает ставку на измерение социального эффекта (импакта) реализуемых проектов. Такой подход переводит благотворительность из плоскости "помощи" в плоскость социальных инвестиций, показывая, как инициативы фонда решают системные вызовы и создают устойчивый эффект.

Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев раскрыл результаты аналитики Института образования. Ключевой вызов развития образования в России — не дефицит учителей, а сложности удержания молодежи в учительской профессии, вызванные дефицитом возможностей для карьерного и профессионального роста, ростом нагрузки.

"Наше совместное исследование с "Рыбаков Фондом" и фондом "Университет детства" подтверждает, что целевые меры дают эффект: вдвое снизилась доля педагогов, задумывающихся об уходе, большинство начали применять новые практики, а у половины участников произошло карьерное продвижение", — отмечает он.

Другой пример — исследование сообщества PRO Женщин, проведенное вместе с "Циркон". Руководитель социологической группы Игорь Задорин поделился ключевыми итогами.

"В сообщество приходят женщины в трудный период жизни — стресс, потеря, травма. Почти 70% участниц отметили, что сообщество помогло им обрести новое эмоциональное состояние и поддержку. Каждая четвертая достигла карьерного роста, каждая 10-я запустила бизнес или вывела его на новый уровень", — сказал он.

По словам Задорина, подход фонда — видеть поддержку НКО и отдельных сообществ как социальное инвестирование, строить среду взаимодействия и горизонтальные связи, и обязательно измерять социальный эффект (импакт) — такой подход создает устойчивые "доказанные" изменения и привлекает новых меценатов. Этот подход позволяет даже такие трудно измеряемые понятия, как счастье и благополучие, вводить в систему показателей социальной среды и ее развития.

За десятилетие "Рыбаков Фонд" показал, что социальные инвестиции работают, когда они системны и измеримы. Инвестиции в образовательные программы, сообщества и лидеров не только раскрывают потенциал людей, но и формируют новые социальные нормы — культуру меценатства и активного участия в жизни общества. Такой подход превращает частные инициативы в масштабные изменения, устойчиво влияющие на будущее страны.