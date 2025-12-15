https://ria.ru/20251215/flot-2062243048.html
Черноморский флот опроверг информацию об уничтожении российской подлодки
Черноморский флот опроверг информацию об уничтожении российской подлодки
Черноморский флот опроверг информацию об уничтожении российской подлодки
Утверждения украинских спецслужб об уничтожении российской подлодки в Новороссийске не соответствуют действительности, сообщил начальник пресс-службы... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-15T22:16:00+03:00
2025-12-15T22:16:00+03:00
2025-12-16T10:09:00+03:00
россия
черноморский флот вмф россии
специальная военная операция на украине
россия
россия, черноморский флот вмф россии
Россия, Черноморский флот ВМФ России, Специальная военная операция на Украине
Черноморский флот опроверг информацию об уничтожении российской подлодки
Черноморский флот опроверг информацию Киева об уничтожении российской подлодки