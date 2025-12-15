Черноморский флот опроверг информацию об уничтожении российской подлодки

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 15.12.2025 (обновлено: 10:09 16.12.2025)
специальная военная операция на украине
Россия, Черноморский флот ВМФ России, Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Утверждения украинских спецслужб об уничтожении российской подлодки в Новороссийске не соответствуют действительности, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев.
"Информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы "уничтожении" в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности", — сказал он.
По словам офицера, киевский режим пытался устроить диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата, но цели не достиг. Ни один из кораблей или подводных лодок повреждений не получил, их экипажи также не пострадали, заключил Рулев.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Москва не потерпит". В США предупредили Украину о пугающей тактике России
21 ноября, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерноморский флот ВМФ России
 
 
