15.12.2025
12:22 15.12.2025
Победительница конкурса Мисс Финляндия извинилась за расистский жест
Победительница конкурса Мисс Финляндия Сара Джафце, лишившаяся титула на фоне скандала с расистским жестом, принесла за него извинения жителям Китая, пишет... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
китай
финляндия
шанхай
в мире, китай, финляндия, шанхай
В мире, Китай, Финляндия, Шанхай
© @sarahdzafceСара Джафче
Сара Джафче - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© @sarahdzafce
Сара Джафче. Архивное фото
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Победительница конкурса Мисс Финляндия Сара Джафце, лишившаяся титула на фоне скандала с расистским жестом, принесла за него извинения жителям Китая, пишет китайская газета Global Times.
Ранее в соцсетях распространилась фотография, на которой Джафце растягивает пальцами уголки глаз. Фотография вызвала волну критики в адрес Джафце, многие посчитали жест девушки расистской насмешкой над внешностью жителей Восточной Азии. В результате инцидента девушка была лишена титула Мисс Финляндия.
"Позже она извинилась в Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская - ред.) на финском языке, написав: я хочу извиниться, особенно перед теми, кто лично пострадал от этой ситуации. Я извлеку из этого урок", - пишет газета.
Китайские СМИ также опубликовали ролик, в котором Джафце на китайском языке говорит "извини, Китай", а затем "мне очень жаль" на английском.
Это не первый случай за последний год, когда жест с растягиванием пальцами уголков глаз приводит к скандалу. Летом швейцарская компания-производитель часов Swatch Group принесла извинения жителям КНР из-за своей рекламы, которую многие в Китае посчитали расистской. Тогда рекламная компания Swatch вызвала широкое обсуждение в Китае. В центре скандала оказались фотографии мужчины-модели, который растягивал пальцами уголки глаз.
Западные бренды уже не раз извинялись за неподобающее изображение Китая и его жителей.
В 2021 году французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что "с уважением относится к чувствам китайского народа", после того, как одна из фотографий, показанная на выставке в Шанхае, вызвала возмущение среди жителей Китая, которые посчитали, что она выставляла китайских женщин "в плохом свете".
В ноябре 2018 года разгорелся крупный скандал с Dolce&Gabbana, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда - пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей. Модный дом оказался под шквалом критики китайской общественности. Знаменитый бренд обвинили в сексизме и расизме, готовящееся большое шоу в Шанхае пришлось отменить, так как многие модели и знаменитости отказались от участия.
Китайская модель из скандальной рекламы спустя два месяца после публикации ролика принесла свои извинения, заявив, что не собиралась проявлять неуважение к соотечественникам. После разразившегося скандала сами итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана также принесли извинения, в том числе на китайском языке. На фоне скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда.
* запрещена в РФ как экстремистская
В мире Китай Финляндия Шанхай
 
 
