Финский суд рассмотрит дело россиян, обвиняемых в нарушении санкций

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рассмотрение дела по существу в отношении двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе в Россию товаров двойного назначения, начнется в Финляндии в понедельник.

Слушания по делу пройдут в окружном суде Кайнуу. Прокуратура Финляндии 1 декабря предъявила обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства. Как сообщили РИА Новости в посольстве России Хельсинки , речь идет о сюжете с обвинениями трех российских граждан, обучавшихся в профессиональном училище Кайнуу.

По данным прокуратуры, в ходе предварительного следствия подозреваемые отрицали вину.

Финский суд в октябре в рамках этого же дела приговорил студента с российским гражданством к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России.