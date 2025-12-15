Рейтинг@Mail.ru
Финский суд рассмотрит дело россиян, обвиняемых в нарушении санкций - РИА Новости, 15.12.2025
01:19 15.12.2025
Финский суд рассмотрит дело россиян, обвиняемых в нарушении санкций
Финский суд рассмотрит дело россиян, обвиняемых в нарушении санкций - РИА Новости, 15.12.2025
Финский суд рассмотрит дело россиян, обвиняемых в нарушении санкций
Рассмотрение дела по существу в отношении двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе в Россию товаров двойного назначения, начнется в Финляндии в... РИА Новости, 15.12.2025
в мире, россия, финляндия, хельсинки
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки
Финский суд рассмотрит дело россиян, обвиняемых в нарушении санкций

Финский суд рассмотрит дело двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций

© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Fotolia / Oleg Podzorov
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рассмотрение дела по существу в отношении двух россиян, обвиняемых в нарушении санкций и вывозе в Россию товаров двойного назначения, начнется в Финляндии в понедельник.
Слушания по делу пройдут в окружном суде Кайнуу. Прокуратура Финляндии 1 декабря предъявила обвинения двум подозреваемым в нарушении санкционного законодательства. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, речь идет о сюжете с обвинениями трех российских граждан, обучавшихся в профессиональном училище Кайнуу.
По данным прокуратуры, в ходе предварительного следствия подозреваемые отрицали вину.
Финский суд в октябре в рамках этого же дела приговорил студента с российским гражданством к одному году и двум месяцам лишения свободы условно. Студент был задержан в апреле 2024 года вместе с двумя гражданами России.
Телерадиовещатель Yle сообщал, что осужденный в октябре россиянин признал, что приобретал товары двойного назначения и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию. Как утверждал Yle, среди товаров были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.
В миреРоссияФинляндияХельсинки
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
