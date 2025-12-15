Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемые в стрельбе в Сиднее провели месяц на Филиппинах, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
12:56 15.12.2025
Подозреваемые в стрельбе в Сиднее провели месяц на Филиппинах, пишут СМИ
Террористы, открывшие стрельбу по людям на сиднейском пляже, провели месяц в Филиппинах незадолго до теракта, сообщает новостной портал news.com.au со ссылкой... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
филиппины
новый южный уэльс
сидней
в мире, филиппины, новый южный уэльс, сидней
В мире, Филиппины, Новый Южный Уэльс, Сидней
Подозреваемые в стрельбе в Сиднее провели месяц на Филиппинах, пишут СМИ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Террористы, открывшие стрельбу по людям на сиднейском пляже, провели месяц в Филиппинах незадолго до теракта, сообщает новостной портал news.com.au со ссылкой на источники в полиции.
"Террористы, предположительно ответственные за атаку на пляже Бондай, провели месяц на Филиппинах перед стрельбой", - говорится в сообщении news.com.au.
Источник в австралийской полиции также заявил, что "Филиппины известны как тренировочная площадка для террористов, но насколько эти двое в этом участвовали, пока непонятно."
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
В миреФилиппиныНовый Южный УэльсСидней
 
 
