Фермеры Красноярского края получили более 100 миллионов рублей

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Свыше 100 миллионов рублей выделили начинающим фермерам Красноярского края из регионального бюджета по итогам конкурса грантов "Наш фермер", сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, гранты на развитие малого сельхозпроизводства получили 14 фермерских хозяйств. Поддержку получили проекты по развитию молочного и мясного животноводства, овцеводства и картофелеводства.

Сумма гранта для начинающих фермеров и индивидуальных предпринимателей составляет от 4 до 8 миллионов рублей. Средства предусмотрены на строительство производственных и складских зданий, помещений для хранения и переработки сельхозпродукции, разработку проектно-сметной документации для этих целей, подключение объектов к инженерным сетям и многое другое.

На освоение гранта дается 1 год. Срок реализации проекта – семь лет, за это время фермерам необходимо работать по выбранному направлению, наращивать объем производства сельхозпродукции и выручку. Еще одно из обязательных условий – создание постоянных рабочих мест – не менее одного при поддержке до 5 миллионов рублей и не менее двух, если грант 5 миллионов рублей и более.

"В крае большое внимание уделяется вопросам оказания государственной поддержки малых форм хозяйствования. В этом году начинающим фермерам было предоставлено 15 грантов "Агростартап" и 14 грантов "Наш фермер". Грантополучатели создадут более 50 новых рабочих мест. Кроме того, при софинансировании федерального и краевого бюджетов субсидии на развитие получили 24 семейные фермы", – отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев, его слова приводит пресс-служба.