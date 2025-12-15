Рейтинг@Mail.ru
Фермеры Красноярского края получили более 100 миллионов рублей - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
18:18 15.12.2025 (обновлено: 18:19 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/fermery-2062205409.html
Фермеры Красноярского края получили более 100 миллионов рублей
Фермеры Красноярского края получили более 100 миллионов рублей - РИА Новости, 15.12.2025
Фермеры Красноярского края получили более 100 миллионов рублей
Свыше 100 миллионов рублей выделили начинающим фермерам Красноярского края из регионального бюджета по итогам конкурса грантов "Наш фермер", сообщает... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:18:00+03:00
2025-12-15T18:19:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
https://ria.ru/20251215/msb-2062105041.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Фермеры Красноярского края получили более 100 миллионов рублей

Начинающие фермеры Красноярского края получили свыше 100 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Свыше 100 миллионов рублей выделили начинающим фермерам Красноярского края из регионального бюджета по итогам конкурса грантов "Наш фермер", сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, гранты на развитие малого сельхозпроизводства получили 14 фермерских хозяйств. Поддержку получили проекты по развитию молочного и мясного животноводства, овцеводства и картофелеводства.
Сумма гранта для начинающих фермеров и индивидуальных предпринимателей составляет от 4 до 8 миллионов рублей. Средства предусмотрены на строительство производственных и складских зданий, помещений для хранения и переработки сельхозпродукции, разработку проектно-сметной документации для этих целей, подключение объектов к инженерным сетям и многое другое.
На освоение гранта дается 1 год. Срок реализации проекта – семь лет, за это время фермерам необходимо работать по выбранному направлению, наращивать объем производства сельхозпродукции и выручку. Еще одно из обязательных условий – создание постоянных рабочих мест – не менее одного при поддержке до 5 миллионов рублей и не менее двух, если грант 5 миллионов рублей и более.
"В крае большое внимание уделяется вопросам оказания государственной поддержки малых форм хозяйствования. В этом году начинающим фермерам было предоставлено 15 грантов "Агростартап" и 14 грантов "Наш фермер". Грантополучатели создадут более 50 новых рабочих мест. Кроме того, при софинансировании федерального и краевого бюджетов субсидии на развитие получили 24 семейные фермы", – отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев, его слова приводит пресс-служба.
Он заключил, что в 2025-2026 годах ожидается прирост объема производства сельскохозяйственной продукции.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Свыше 1,5 млрд рублей направили на поддержку МСБ в Забайкалье
12:25
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала