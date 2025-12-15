https://ria.ru/20251215/fedorischev-2062210448.html
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО - РИА Новости, 15.12.2025
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО в 2026 году. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:29:00+03:00
2025-12-15T18:29:00+03:00
2025-12-15T18:29:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987377977_0:51:3054:1769_1920x0_80_0_0_817fe188329e76749dc5ed665e23b88b.jpg
https://ria.ru/20251210/gubernator-2061216991.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987377977_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_f9ba01af06ea358e1aabbb1f20b92857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО в 2026 году
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО в 2026 году.
"Оперативное совещание в правительстве. Обсудили вопросы повышения рождаемости. Министр здравоохранения региона Андрей Орлов доложил о том, какая работа ведется, какие меры принимаются. Делаем многое. В том числе в этом году увеличили квоты на бесплатное проведение ЭКО - с 1726 до 2311. Поручил проработать вопрос выделения дополнительных 300 квот в 2026 году", - написал Федорищев на платформе Max.
Также губернатор поручил подготовить к январю комплексную программу по повышению рождаемости в Самарской области.
Как доложил губернатору Орлов, в регионе действует ряд мер для повышения рождаемости. Так, в Самарской области бесплатно проводятся генетические и гормональные исследования для пар, которые не предусмотрены программой ОМС. Эта работа проводится совместно с региональным министерством социально-демографической и семейной политики. Также в Самарской области проводится диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья, на 2025 год ее прошли более 420 тысяч человек.