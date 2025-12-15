Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО

САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО в 2026 году.

"Оперативное совещание в правительстве. Обсудили вопросы повышения рождаемости. Министр здравоохранения региона Андрей Орлов доложил о том, какая работа ведется, какие меры принимаются. Делаем многое. В том числе в этом году увеличили квоты на бесплатное проведение ЭКО - с 1726 до 2311. Поручил проработать вопрос выделения дополнительных 300 квот в 2026 году", - написал Федорищев на платформе Max.

Также губернатор поручил подготовить к январю комплексную программу по повышению рождаемости в Самарской области.