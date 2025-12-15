Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО - РИА Новости, 15.12.2025
18:29 15.12.2025
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО в 2026 году. РИА Новости, 15.12.2025
самарская область
вячеслав федорищев
самарская область
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО

Самарский губернатор поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО в 2026 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вячеслав Федорищев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона поручил выделить дополнительно 300 квот на ЭКО в 2026 году.
"Оперативное совещание в правительстве. Обсудили вопросы повышения рождаемости. Министр здравоохранения региона Андрей Орлов доложил о том, какая работа ведется, какие меры принимаются. Делаем многое. В том числе в этом году увеличили квоты на бесплатное проведение ЭКО - с 1726 до 2311. Поручил проработать вопрос выделения дополнительных 300 квот в 2026 году", - написал Федорищев на платформе Max.
Также губернатор поручил подготовить к январю комплексную программу по повышению рождаемости в Самарской области.
Как доложил губернатору Орлов, в регионе действует ряд мер для повышения рождаемости. Так, в Самарской области бесплатно проводятся генетические и гормональные исследования для пар, которые не предусмотрены программой ОМС. Эта работа проводится совместно с региональным министерством социально-демографической и семейной политики. Также в Самарской области проводится диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья, на 2025 год ее прошли более 420 тысяч человек.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Губернатор Самарской области принял участие в заседании комиссии Госсовета
10 декабря, 19:12
 
Самарская областьВячеслав Федорищев
 
 
