ФАС выявила сговор при поставке угля и дизельного топлива на Камчатке

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор при поставке каменного угля и дизельного топлива в Камчатском крае на сумму свыше 18 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС России признала АО "Корякэнерго", АО "Камчатэнергосервис", АО "Каминжиниринг", ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Эко-Сервис", ООО "Терминал-Запад", ООО "Энерготорг", а также Петропавловск-Камчатский морской торговый порт нарушившими Закон о защите конкуренции… Общая сумма заключенных договоров составила свыше 18 миллиардов 389 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Это могло повлиять на формирование тарифов на коммунальные услуги, добавляет ФАС.

Служба установила, что реализация соглашения проходила по схеме "свой-чужой", что не позволяло добросовестным участникам выходить на рынок поставки каменного угля и дизельного топлива для ресурсоснабжающих организаций. Отмечается, что победителями закупок становились компании, подконтрольные нескольким группам лиц, в частности, группе лиц морского порта.

"Одним из требований документации было наличие договора с портом или складом хранения на его территории. Заключение договоров проводилось исключительно с участниками антиконкурентного соглашения", - добавляется в сообщении.