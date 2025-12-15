Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, как Евросоюз поможет завершить конфликт в пользу России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 15.12.2025 (обновлено: 04:13 15.12.2025)
В США объяснили, как Евросоюз поможет завершить конфликт в пользу России
В США объяснили, как Евросоюз поможет завершить конфликт в пользу России - РИА Новости, 15.12.2025
В США объяснили, как Евросоюз поможет завершить конфликт в пользу России
Евросоюз сменит позицию в отношении России и конфликта на Украине по примеру США и тем самым поможет завершить противостояние по вьетнамскому сценарию, такое... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
сша
украина
россия
владимир путин
дмитрий песков
Флаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз сменит позицию в отношении России и конфликта на Украине по примеру США и тем самым поможет завершить противостояние по вьетнамскому сценарию, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США. США не хотят войны с Россией. <…> Европейцы, я думаю, тоже собираются внести у себя эти изменения, и эти изменения помогут окончательно положить конец этому беспорядку", — заявил он.
В результате украинский конфликт, по мнению Макгрегора, завершится так же, как война во Вьетнаме в 1970-х.
"Во Вьетнаме все развалилось. В США просто перестали говорить об этом, и тема исчезла. <…> Думаю, то же самое произойдет и с Украиной. Все просто развалится", — заключил экс-советник.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, и все цели будут достигнуты. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва стремится к прочному миру, который должен быть обеспечен надежными гарантиями.
