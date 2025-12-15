https://ria.ru/20251215/evrosoyuz-2062026054.html
В США объяснили, как Евросоюз поможет завершить конфликт в пользу России
2025-12-15T04:11:00+03:00
2025-12-15T04:11:00+03:00
2025-12-15T04:13:00+03:00
Макгрегор: ЕС может изменить позицию в отношении России по примеру США
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Евросоюз сменит позицию в отношении России и конфликта на Украине по примеру США и тем самым поможет завершить противостояние по вьетнамскому сценарию, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала
"Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США. США не хотят войны с Россией. <…> Европейцы, я думаю, тоже собираются внести у себя эти изменения, и эти изменения помогут окончательно положить конец этому беспорядку", — заявил он.
В результате украинский конфликт, по мнению Макгрегора, завершится так же, как война во Вьетнаме в 1970-х.
"Во Вьетнаме все развалилось. В США просто перестали говорить об этом, и тема исчезла. <…> Думаю, то же самое произойдет и с Украиной. Все просто развалится", — заключил экс-советник.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, и все цели будут достигнуты. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва стремится к прочному миру, который должен быть обеспечен надежными гарантиями.