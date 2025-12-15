Рейтинг@Mail.ru
"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о масштабной провокации
03:03 15.12.2025 (обновлено: 03:05 15.12.2025)
"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о масштабной провокации
Евросоюз может организовать масштабную провокацию, чтобы втянуть США в конфликт с Россией, такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в... РИА Новости, 15.12.2025
в мире, евросоюз, перл-харбор, сша, нато, россия
В мире, Евросоюз, Перл-Харбор, США, НАТО, Россия
"Подобно Перл-Харбору". Россию предупредили о масштабной провокации

Немецкие военные
Немецкие военные
Немецкие военные
Немецкие военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз может организовать масштабную провокацию, чтобы втянуть США в конфликт с Россией, такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Европейцы не готовы к войне с Россией. У них нет денег, оружейные склады пусты. <…> Тогда почему мы от них слышим: война, война, война? Потому что они говорят не о настоящей войне. <…> Речь идет о провокации, нападении. <…> Я думаю, европейцы надеются организовать шокирующий инцидент, подобный Перл-Харбору, который преодолеет возражение (президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и сможет втянуть Америку в конфликт с Россией", — отметил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
24 ноября, 08:00
 
В миреЕвросоюзПерл-ХарборСШАНАТОРоссия
 
 
