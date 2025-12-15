МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз может организовать масштабную провокацию, чтобы втянуть США в конфликт с Россией, такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Европейцы не готовы к войне с Россией. У них нет денег, оружейные склады пусты. <…> Тогда почему мы от них слышим: война, война, война? Потому что они говорят не о настоящей войне. <…> Речь идет о провокации, нападении. <…> Я думаю, европейцы надеются организовать шокирующий инцидент, подобный Перл-Харбору, который преодолеет возражение (президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и сможет втянуть Америку в конфликт с Россией", — отметил он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.