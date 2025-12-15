Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС обсудят помощь Украине и новые санкции против России - РИА Новости, 15.12.2025
00:59 15.12.2025
Главы МИД ЕС обсудят помощь Украине и новые санкции против России
Главы МИД ЕС обсудят помощь Украине и новые санкции против России - РИА Новости, 15.12.2025
Главы МИД ЕС обсудят помощь Украине и новые санкции против России
Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят на своем последнем в этом году заседании в понедельник в Брюсселе помощь Украине, новые санкции против России, а также... РИА Новости, 15.12.2025
Главы МИД ЕС обсудят помощь Украине и новые санкции против России

Главы МИД ЕС обсудят помощь Украине, новые санкции и Ближний Восток

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят на своем последнем в этом году заседании в понедельник в Брюсселе помощь Украине, новые санкции против России, а также Ближний Восток и Китай.
Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, министры собираются утвердить расширение санкционного списка в рамках режима за так называемые "дестабилизирующие действия России". Предполагается, что под ограничения попадут несколько десятков морских судов, а также физлица и организации.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Ушаков оценил вклад Киева и ЕС в документы по урегулированию на Украине
Вчера, 12:00
Кроме того, главы МИД обсудят продолжение европейской поддержки Киева в новом году на фоне полного отсутствия финансовых ресурсов. Пустые карманы Брюсселя ранее вынудили Еврокомиссию выступить с безрассудным предложением использовать для финансирования Украины на 2026 и 2027 годы российские государственные активы, замороженные в основном в бельгийском депозитарии Euroclear. Власти Бельгии, сам депозитарий, Венгрия, а также Европейский центробанк выступили категорически против реализации такого плана, разумно объяснив, что Россия в любом случае вернет украденные таким образом деньги, а европейская экономика будет подорвана, как и репутация ЕС.
При обсуждении Ближнего Востока основное внимание планируется уделить гуманитарной ситуации в секторе Газа в условиях наступившей зимы и продолжающейся блокады Израиля. Кроме того, министры хотят поговорить и о ситуации в Сирии через год после смены власти.
В повестке также отношения с Китаем, с США и борьба с "гибридными угрозами" странам сообщества. Совещание начнется около десяти утра по местному времени (12.00 мск) и завершится традиционной пресс-конференцией главы евродипломатии Каи Каллас.
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Костин рассказал, как Россия выстояла волну санкций
12 декабря, 10:27
 
В миреБрюссельУкраинаРоссияКайя КалласЕврокомиссияEuroclearЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
