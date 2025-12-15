ЕС попал в ловушку: теперь Москва всеми руками поддержит Зеленского

Судя по всему, торжествующий Киев наконец получит свой запретный плод — но только после того, как выяснилось, что плод этот протух и теперь наполнен трупным ядом.

В начале ноября этого года Еврокомиссия обнародовала доклад с результатами оценки кандидатов на вступление в ЕС, включая Украину, Молдавию, Черногорию и Албанию. В докладе было зафиксировано, что Украина продемонстрировала "экстраординарный прогресс" по всем 33 пунктам переговоров, а комиссар по расширению ЕС Марта Кос заявила, что ускоренное вступление Украины в ЕС — "очень реалистичная перспектива" и это может случиться "даже до 2030 года".

Даже дикий коррупционный скандал с Ермаками и Миндичами не смог сильно затормозить киевский паровоз, летящий к станции Волшебный сад.

Главная задача — показать фигу Путину, а для этого в Евросоюз можно принять и ИГИЛ*. Эту позицию Европы выбил золотом в камне Journal of Democracy в статье "Слишком ли коррумпирована Украина, чтобы ее приняли в ЕС?": "Пора перестать преувеличивать проблему коррупции на Украине и использовать ее как предлог для замедления ее интеграции в ЕС. <…> Возражения против ее присоединения имеют мало общего с коррупцией и гораздо больше — со страхом перед Россией Путина. <…> Каковы бы ни были поводы для беспокойства, коррупция не должна быть главной проблемой".

Ободрившийся Зеленский даже начал требовать, чтобы Украина вошла в состав ЕС не позже 2030 года, причем он не примет никакого "ограниченного" или "тестового" членства без права вето и полноценного финансирования: дайте немедленно — все и сразу. И Киев, и Брюссель, и "желающие" встали в боевую стойку на задние лапки, ожидая ожесточенного сопротивления со стороны США и России.

И тут на днях в Financial Times появляется очень странный и даже несколько пугающий материал, в котором утверждается, что мирный план Трампа, базирующийся на договоренностях с Путиным в Анкоридже, включает в себя ускоренное принятие Украины в ЕС с фиксированным сроком — до 1 января 2027-го (на три года раньше, чем самые смелые хотелки Киева). Далее вообще все безумно интересно: оказывается, "включение этого условия в текст соглашения фактически превращает членство Украины в политическую обязанность (!) для Евросоюза, несмотря на то что Киев не завершил ни один из необходимых 36 переговорных этапов", а "фиксация сроков членства должна стать инструментом давления на Киев в рамках переговоров".

В Киеве и Европе инстинктивно напряглись: кто-то явно просит не бросать его в терновый куст.

Не понимая, что происходит, европейцы на всякий случай начали грести в обратную сторону. Например, согласно Reuters, некий европейский дипломат заявил, что вступление Украины в ЕС к 2027 году будет "чрезвычайно сложным" делом и неясно, поддерживает ли это руководство ЕС, а другие официальные лица заявили, что намеченная дата "абсолютно невыполнима".

Британская газета The Guardian, которая ранее носилась с членством Украины в ЕС как дурак с писаной торбой, теперь вдруг начала озабоченно перечислять, почему это, оказывается, крайне затруднительно: "Сложный процесс вступления в ЕС обычно занимает годы и требует единогласного голосования всех 27 государств — членов блока", а тут еще Венгрия, так что… Издание даже процитировало некоего брюссельского чиновника, который заявил: "Как будто американцы будут решать за нас. <…> Это бессмыслица: нужно желание к расширению, которого сейчас нет".

Погодите: а кто с 2014 года рвал на груди рубаху и кричал, что Украина — часть Европы и она должна быть в ЕС уже завтра, а еще лучше вчера?

И тут еще вспомнились спокойные слова Путина в Китае на саммите ШОС, где он отметил, что "Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе" и вообще это личное дело Украины. Хочет — пожалуйста, мы только за.

Дело в том, что, по мнению западных аналитиков, Евросоюз окончательно сделал воинственную русофобию своей официальной платформой. Включение Украины просто уничтожит ЕС изнутри — и Путину не придется даже умыть руки.

Некоторые комментаторы отмечают тончайший макиавеллизм: если бы Украину приняли в ЕС в начале 90-х, то это дало бы Евросоюзу колоссальный положительный импульс. Теперь все с точностью наоборот: Европа на грани коллапса, и Украине за компанию придется испить эту чашу до дна. Автор ресурса Modern Diplomacy Рикардо Мартинс описал ситуацию очень точно: "Траектория печального движения ЕС представляется очевидной: союз, который некогда обещал процветание и мир, превращается в крепость страха и социальной неуверенности, определяемой военными расходами, дефицитом и подчиненностью. Его гражданам обещали общее будущее. Вместо этого они получают милитаризованное настоящее и неопределенное завтра".

Иными словами: забудьте даже о польских клубничных полях, не будет и этого.

В свое время британская The Telegraph опубликовала статью "Почему Россия хочет, чтобы Украина вступила в ЕС". По мнению авторов, для Путина Украина является "разрушительной силой", которая "подольет бензина к внутренним напряжениям в ЕС, что потенциально приведет к дефрагментации союза и внутренним конфликтам".

И самая прелесть заключается в том, что все происходит в режиме "сама — сама — сама".

Что значит "подождать"? Доктор сказал "В морг" — значит, в морг.