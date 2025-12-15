https://ria.ru/20251215/evrosojuz-2062144387.html
ЕС внес в санкционные списки Международное движение русофилов
ЕС внес в санкционные списки Международное движение русофилов
Евросоюз внес в санкционные списки Международное движение русофилов, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 15.12.2025
ЕС внес в санкционные списки Международное движение русофилов
