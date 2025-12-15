Рейтинг@Mail.ru
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/evropa-2062124350.html
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан - РИА Новости, 15.12.2025
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан
Европа хочет объявить России войну, конфисковав российские замороженные активы, Венгрия выступает против и поддерживает усилия США по установлению мира, заявил... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:35:00+03:00
2025-12-15T13:35:00+03:00
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/37/1553633799_0:195:2741:1737_1920x0_80_0_0_27187e9523be77ab67305f3f46e1470e.jpg
https://ria.ru/20251212/zapad-2061330658.html
https://ria.ru/20251213/aktivy-2061734169.html
россия
украина
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/37/1553633799_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9236fc530c592e7bb9175d71341c2b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии, замороженные российские активы, европа, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России, Замороженные российские активы, Европа, Мирный план США по Украине
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан

Орбан: Европа хочет объявить России войну, конфисковав её замороженные активы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Европа хочет объявить России войну, конфисковав российские замороженные активы, Венгрия выступает против и поддерживает усилия США по установлению мира, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Европа хочет продолжить и даже расширить войну. Она хочет продолжить на российско-украинском фронте и расширить его в экономической плоскости, конфискуя замороженные российские активы. Этот шаг равносилен открытому объявлению войны, на что российская сторона ответит... Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не отправляет деньги или оружие Украине и не участвует в кредитах ЕС, которые служат целям войны", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00
По его словам, единственно правильной стратегией для Европы было бы поддержать американские усилия по установлению мира на Украине и вести переговоры.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
13 декабря, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении РоссииЗамороженные российские активыЕвропаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала