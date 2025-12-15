Россия считает нерациональным ограничить простых европейцев, заявили в МИД

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россия считает нерациональными ответные меры, которые ударят по простым людям, интересующимся Россией, заявил в интервью "Парламентской газете" глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов, комментируя возможные ответные шаги на решение ЕС об ограничении шенгенских виз для россиян.
В беседе с изданием Климов назвал решение Еврокомиссии об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз "неуклюжей попыткой еврофункционеров соорудить искусственные барьеры, препятствующие поездкам наших граждан в соответствующие страны". Он подчеркнул, что РФ исходит из того, что круг сторонников жестких мер против россиян сформировался "далеко не вчера" и не все государства Европы стремятся стать завсегдатаями этого "клуба". В ответ на возможность ответных мер дипломат сообщил, что Москва не считает правильным ограничивать в ответ простых европейцев.
"Со своей стороны по-прежнему считаем нерациональным прибегать к ответным мерам, которые неизбежно ударят по простым людям, дружелюбно настроенным к нашей стране и намеревающимся ее посетить, в том числе с целью туризма. Более того, граждане большинства европейских стран имеют возможность въехать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы, срок действия которой недавно был увеличен с 60 до 120 суток, а максимальный срок пребывания по ней – с 16 до 30 суток", - сказал Климов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Еврокомиссия обнародовала решение о визовых ограничениях для граждан России, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза.
К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу.
Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.