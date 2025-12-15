Россия считает нерациональным ограничить простых европейцев, заявили в МИД

"Со своей стороны по-прежнему считаем нерациональным прибегать к ответным мерам, которые неизбежно ударят по простым людям, дружелюбно настроенным к нашей стране и намеревающимся ее посетить, в том числе с целью туризма. Более того, граждане большинства европейских стран имеют возможность въехать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы, срок действия которой недавно был увеличен с 60 до 120 суток, а максимальный срок пребывания по ней – с 16 до 30 суток", - сказал Климов, отвечая на соответствующий вопрос.