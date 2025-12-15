Рейтинг@Mail.ru
Россия считает нерациональным ограничить простых европейцев, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/evropa-2062111248.html
Россия считает нерациональным ограничить простых европейцев, заявили в МИД
Россия считает нерациональным ограничить простых европейцев, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2025
Россия считает нерациональным ограничить простых европейцев, заявили в МИД
Россия считает нерациональными ответные меры, которые ударят по простым людям, интересующимся Россией, заявил в интервью "Парламентской газете" глава... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:45:00+03:00
2025-12-15T12:45:00+03:00
россия
москва
европа
александр грушко
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1fdcd08b7c8b8eeca3aa2c1c3b0ac770.jpg
https://ria.ru/20251109/zakharova-2053733637.html
https://ria.ru/20251128/evrosojuz-2058244841.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d6a78040982aec51c85c3705d3a7a2be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, европа, александр грушко, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Москва, Европа, Александр Грушко, Евросоюз, Еврокомиссия
Россия считает нерациональным ограничить простых европейцев, заявили в МИД

Климов назвал нерациональными ответные меры, направленные на простых европейцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россия считает нерациональными ответные меры, которые ударят по простым людям, интересующимся Россией, заявил в интервью "Парламентской газете" глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов, комментируя возможные ответные шаги на решение ЕС об ограничении шенгенских виз для россиян.
В беседе с изданием Климов назвал решение Еврокомиссии об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз "неуклюжей попыткой еврофункционеров соорудить искусственные барьеры, препятствующие поездкам наших граждан в соответствующие страны". Он подчеркнул, что РФ исходит из того, что круг сторонников жестких мер против россиян сформировался "далеко не вчера" и не все государства Европы стремятся стать завсегдатаями этого "клуба". В ответ на возможность ответных мер дипломат сообщил, что Москва не считает правильным ограничивать в ответ простых европейцев.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Захарова высказалась об ответных мерах на визовые ограничения ЕС
9 ноября, 02:29
"Со своей стороны по-прежнему считаем нерациональным прибегать к ответным мерам, которые неизбежно ударят по простым людям, дружелюбно настроенным к нашей стране и намеревающимся ее посетить, в том числе с целью туризма. Более того, граждане большинства европейских стран имеют возможность въехать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы, срок действия которой недавно был увеличен с 60 до 120 суток, а максимальный срок пребывания по ней – с 16 до 30 суток", - сказал Климов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Еврокомиссия обнародовала решение о визовых ограничениях для граждан России, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза.
К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу.
Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник
28 ноября, 07:54
 
РоссияМоскваЕвропаАлександр ГрушкоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала