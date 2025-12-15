Кампанией "Русские идут!" в Европе уже давно никого не удивишь. Но после алармистской речи генсека НАТО Марка Рютте в Берлине она вышла на новый уровень. Ведь что он сделал? Он призвал всех европейцев представить, что завтра война коснется каждого из них: "Конфликт, доходящий до каждого дома, до каждого рабочего места; разрушения, массовая мобилизация, миллионы перемещенных лиц, повсеместные страдания и огромные потери". Вот они и начали представлять!

Известный британский журналист Питер Хитченс на страницах Mail on Sunday после речи Рютте задался вопросом: "Почему они говорят такое? <…> Если господин Рютте и ему подобные настолько глупы, чтобы желать войны вроде той, которую пережили мои родители, то их нужно отговорить от этого более мудрым людям. Если же нет, почему они постоянно так говорят?"

Но не отговаривают же! Не потому ли, что "более мудрые люди" не находятся в Европе у власти? Вот и голландский блогер и колумнист Сандер Сассен отметил: "Чем больше я слушаю воинственные заявления ЕС и НАТО и то, какую поддержку они получают от нидерландских политиков, тем больше убеждаюсь, что нами действительно управляют идиоты".

В Нидерландах, кстати, кампания русофобии натолкнулась на удивительное сопротивление со стороны населения. Тамошнее правительство недавно выпустило красочную 33-страничную брошюру о том, что делать в первые 72 часа после начала глобальной войны. И хотя прямо не говорится, с кем голландцам придется воевать, речь Рютте ни у кого не оставляет сомнений по поводу этого. Так вот, эту брошюру сейчас рассылают всем восьми с половиной миллионам нидерландских домохозяйств. Можно себе представить уровень паники и, соответственно, уровень расходов только на кампанию по усилению этой паники!

С одной стороны, Нидерланды не являются пионером в этом начинании. Ранее подобные брошюры уже печатали в Прибалтийских и Скандинавских странах. Но вот реакция местного населения удивила многих. Штаб по борьбе с чрезвычайными ситуациями, который является издателем этой брошюры, признается, что масса людей демонстративно возвращает их. Причем они сопровождают их записками примерно такого содержания: "Правительство хочет, чтобы вы боялись. Потому что, если вы будете бояться, вы будете послушными и они возьмут вас под контроль".

Забавно, что акцию по отказу от провокационных брошюр на родине Рютте поддержал даже искусственный интеллект. Газета De Telegraaf привела рассказ некоей Лоры Хинсел, одной из тех, кто вернул агитку издателю. Она сказала, что перед этим спросила у ChatGPT, что не так с этой книжицей, и в ответ ИИ честно оценил ее как "патерналистскую, принуждающую, сеющую необъяснимый страх".

Именно необходимостью посеять страх в обществе объясняют многие последние действия Евросоюза тамошние эксперты. Польский профессор Адам Виломский, например, полагает, что "без чувства страха шансов на федерализацию Европейского союза просто нет и никогда не будет".

Но самое главное — именно паническим страхом можно объяснить обывателям необходимость потуже затягивать пояса. Редакционная колонка британской The Sunday Times, опять-таки отталкиваясь от слов Рютте, гласит: "Настало время для трудных решений и реальных жертв. <…> Для покрытия всех расходов будут запрошены чрезвычайные бюджеты, а налоги вырастут". Вот она — квинтэссенция всех этих завываний о "русской угрозе".

Причем речь Рютте продолжил его собеседник на Берлинском форуме — бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Буквально сразу же после разговора с генсеком НАТО он подвел обоснование необходимости вести войну на Украине, открыто заявив: "Пока эта война ведется <…> нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности". То есть европейские идеологи прямо говорят: эту войну надо вести "до последнего украинца". Все это — в интересах Европы! И кто-то после этого будет надеяться на то, что европейцы поддержат реальный мир на Украине?

Это означает, что Европа по-прежнему будет делать ставку на русофобию, усиливая ее и стараясь разгонять животный страх перед Россией в глазах своего населения. Американский экономист Джеффри Сакс в этой связи пытается пояснить европейцам на страницах газеты Berliner Zeitung: "Урок, написанный кровью на протяжении двух столетий, <…> заключается в том, что к России и ее интересам безопасности следует относиться серьезно. Европа неоднократно отвергала мир с Россией не потому, что он был невозможен, а потому, что признание интересов безопасности России ошибочно считалось нелегитимным. Пока Европа не откажется от этого рефлекса, она будет оставаться в ловушке цикла саморазрушительной конфронтации, отвергая мир, когда он возможен, и неся издержки долгое время после этого".