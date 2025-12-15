Рейтинг@Mail.ru
"Ресурс исчерпан". Европа бросает Зеленского на произвол судьбы - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 15.12.2025 (обновлено: 08:02 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/evropa-2061657751.html
"Ресурс исчерпан". Европа бросает Зеленского на произвол судьбы
"Ресурс исчерпан". Европа бросает Зеленского на произвол судьбы - РИА Новости, 15.12.2025
"Ресурс исчерпан". Европа бросает Зеленского на произвол судьбы
Западная поддержка Украины слабеет. Компенсировать прекращение американской помощи не удается. Получая все меньше западных вооружений, командование ВСУ... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T08:00:00+03:00
2025-12-15T08:02:00+03:00
украина
европа
киев
александр сырский
джо байден
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060622694_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8513c9dbd8ff5a5c1456c4cd3ae621f6.jpg
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2060871400.html
https://ria.ru/20251210/vybory-2061103445.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060622694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dc4a9b5cbb2a65b45917f15541d057d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, киев, александр сырский, джо байден, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Украина, Европа, Киев, Александр Сырский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
"Ресурс исчерпан". Европа бросает Зеленского на произвол судьбы

Данилов: Евросоюз зашел в тупик в вопросе поддержки Украины

© AP Photo / Toby MelvilleФридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Западная поддержка Украины слабеет. Компенсировать прекращение американской помощи не удается. Получая все меньше западных вооружений, командование ВСУ переходит к крайним мерам. Почему у Зеленского на руках остаются только пустые обещания партнеров — в материале РИА Новости.

Слова вместо дела

По данным Института мировой экономики в Киле (IfW), в 2022-2024-м Запад тратил на ВСУ в среднем 48 миллиардов долларов в год. В 2025-м — 38 миллиардов, и это с учетом рекордных поступлений в первые месяцы, когда США выполняли программы, принятые еще при Джо Байдене.
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр
Германия, Франция и Великобритания резко увеличили финансирование ВСУ. Париж и Лондон — вдвое, Берлин — почти втрое. Но Италия сократила помощь на 15%, Испания вообще ничего не заплатила.
"При Байдене США давали примерно 18 миллиардов долларов в год. Еще столько же набирали европейцы. Остальное — от государств, не входящих в ЕС. Сейчас такие объемы сохранить нереально, даже закупая оружие у Вашингтона", — указывает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание
10 декабря, 08:00
Публично на Западе в этом не признаются, однако возникшая у киевского режима проблема очевидна. Британский журнал The Spectator считает последнее турне Зеленского по Европе откровенно неудачным. Дескать, союзники его "предали", устроив "игру на публику", в то время как на самом деле не способны предоставить необходимые деньги и вооружение. В Лондоне, Риме и Ватикане глава киевского режима получил лишь "крепкие объятия и громкие слова".
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине

Если заграница не поможет

Пока Украина довольствуется остатками военных пакетов Байдена. Главком ВСУ Александр Сырский еще надеется, что Вашингтон передумает, вернется к политике прежней администрации. В то же время он заверил: Киев в любом случае продолжит боевые действия — в расчете на щедрость ЕС.
"Полагаю, наши европейские партнеры и союзники предоставят все необходимое", — сообщил он телеканалу Sky News.
И добавил: "Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди". То есть тотальная мобилизация — "другого выбора нет".
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько требует 60 тысяч новобранцев в месяц, а не тридцать, как сейчас. Тогда, по его словам, все подразделения были бы укомплектованы. Правда, признает: очень многие "самовольно оставляют части".
Как пишет "Страна.UA", бригады ВСУ уведомили, что по новым правилам Генштаба дезертиров будут без учета каких-либо обстоятельств направлять сразу на передовую.
Официального подтверждения этому нет. Впрочем, в Генштабе признали: у ушедших в СОЧ бойцов права выбирать подразделение больше нет. Их направят в первую попавшуюся "боевую бригаду, нуждающуюся в пополнении".
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные

Абсолютный тупик

Зеленский рассчитывает, что Европа не оставит его без американского оружия, закупаемого по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). На 2026-й он установил планку в пятнадцать миллиардов долларов. Но последнее слово за Вашингтоном.
Поэтому как бы в ЕС ни клялись в верности Киеву, собственной стратегии по конфликту у них нет. К такому выводу пришел репортер The New York Times Стивен Эрлангер, пообщавшись с европейскими политиками.
© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Лидерам Европы, отмечает он, нужно как можно скорее не только найти деньги для Украины, но и укрепить собственную оборону. Однако национальные бюджеты ограничены, а госдолг растет. И в таких условиях им приходится убеждать население, что помощь Киеву якобы стоит таких жертв.
Профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что ЕС оказался в "абсолютном тупике", поскольку схемы переформатирования европейских бюджетов и фондов, на которые надеялся Брюссель, не обеспечат долгосрочной поддержки киевского режима.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
"Европа пыталась самостоятельно найти новые источники. Изначально было понятно: ЕС придется перенаправить часть общих средств на украинское направление. На первом этапе это сделали, и проблема частично была решена. Сейчас данный ресурс исчерпан", — пояснил аналитик.
Теперь у Европы денег на Украину нет. США же вряд ли помогут. Вашингтон не собирается спонсировать тех, кто хочет продолжения украинского конфликта, и считает, что Брюссель должен обходиться собственными силами. А их, как выясняется, сильно переоценили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями
10 декабря, 14:06
 
УкраинаЕвропаКиевАлександр СырскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала