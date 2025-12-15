"Ресурс исчерпан". Европа бросает Зеленского на произвол судьбы

Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Западная поддержка Украины слабеет. Компенсировать прекращение американской помощи не удается. Получая все меньше западных вооружений, командование ВСУ переходит к крайним мерам. Почему у Зеленского на руках остаются только пустые обещания партнеров — в материале РИА Новости.

Слова вместо дела

По данным Института мировой экономики в Киле (IfW), в 2022-2024-м Запад тратил на ВСУ в среднем 48 миллиардов долларов в год. В 2025-м — 38 миллиардов, и это с учетом рекордных поступлений в первые месяцы, когда США выполняли программы, принятые еще при Джо Байдене.

Германия, Франция и Великобритания резко увеличили финансирование ВСУ. Париж и Лондон — вдвое, Берлин — почти втрое. Но Италия сократила помощь на 15%, Испания вообще ничего не заплатила.

"При Байдене США давали примерно 18 миллиардов долларов в год. Еще столько же набирали европейцы. Остальное — от государств, не входящих в ЕС. Сейчас такие объемы сохранить нереально, даже закупая оружие у Вашингтона", — указывает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Публично на Западе в этом не признаются, однако возникшая у киевского режима проблема очевидна. Британский журнал The Spectator считает последнее турне Зеленского по Европе откровенно неудачным. Дескать, союзники его "предали", устроив "игру на публику", в то время как на самом деле не способны предоставить необходимые деньги и вооружение. В Лондоне, Риме и Ватикане глава киевского режима получил лишь "крепкие объятия и громкие слова".

Если заграница не поможет

Пока Украина довольствуется остатками военных пакетов Байдена. Главком ВСУ Александр Сырский еще надеется, что Вашингтон передумает, вернется к политике прежней администрации. В то же время он заверил: Киев в любом случае продолжит боевые действия — в расчете на щедрость ЕС.

"Полагаю, наши европейские партнеры и союзники предоставят все необходимое", — сообщил он телеканалу Sky News.

И добавил: "Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди". То есть тотальная мобилизация — "другого выбора нет".

Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько требует 60 тысяч новобранцев в месяц, а не тридцать, как сейчас. Тогда, по его словам, все подразделения были бы укомплектованы. Правда, признает: очень многие "самовольно оставляют части".

Как пишет "Страна.UA", бригады ВСУ уведомили, что по новым правилам Генштаба дезертиров будут без учета каких-либо обстоятельств направлять сразу на передовую.

Официального подтверждения этому нет. Впрочем, в Генштабе признали: у ушедших в СОЧ бойцов права выбирать подразделение больше нет. Их направят в первую попавшуюся "боевую бригаду, нуждающуюся в пополнении".

Абсолютный тупик

Зеленский рассчитывает, что Европа не оставит его без американского оружия, закупаемого по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). На 2026-й он установил планку в пятнадцать миллиардов долларов. Но последнее слово за Вашингтоном.

Поэтому как бы в ЕС ни клялись в верности Киеву, собственной стратегии по конфликту у них нет. К такому выводу пришел репортер The New York Times Стивен Эрлангер, пообщавшись с европейскими политиками.

Лидерам Европы, отмечает он, нужно как можно скорее не только найти деньги для Украины, но и укрепить собственную оборону. Однако национальные бюджеты ограничены, а госдолг растет. И в таких условиях им приходится убеждать население, что помощь Киеву якобы стоит таких жертв.

Профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что ЕС оказался в "абсолютном тупике", поскольку схемы переформатирования европейских бюджетов и фондов, на которые надеялся Брюссель, не обеспечат долгосрочной поддержки киевского режима.

"Европа пыталась самостоятельно найти новые источники. Изначально было понятно: ЕС придется перенаправить часть общих средств на украинское направление. На первом этапе это сделали, и проблема частично была решена. Сейчас данный ресурс исчерпан", — пояснил аналитик.