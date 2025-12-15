https://ria.ru/20251215/evakuatsija-2062237243.html
Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник
Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2025
Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник
Эвакуация всех туристов, найденных в районе горы Ослянки в Пермском крае, завершена, все люди в целости и сохранности, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:25:00+03:00
2025-12-15T21:25:00+03:00
2025-12-15T21:25:00+03:00
пермский край
кизел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044506_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_7ce660effbb0bd627b0a2008a2bbc1b9.jpg
https://ria.ru/20251215/turisty-2062237033.html
пермский край
кизел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044506_9:0:961:714_1920x0_80_0_0_212803bf0cbf288219490cd14ac43314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, кизел
Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник
РИА Новости: спасатели завершили эвакуацию туристов в районе горы Ослянка
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Эвакуация всех туристов, найденных в районе горы Ослянки в Пермском крае, завершена, все люди в целости и сохранности, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.
"Все туристы вернулись в целости и сохранности. Эвакуация завершена", - сказал он.
Он уточнил, что сейчас люди будут отдыхать. Всех прибывших туристов также осматривают медики.
В субботу неподалеку от горы Ослянки, рядом с пермским городом Кизел
, с маршрута не вернулась группа из 13 свердловчан, путешествовавших на снегоходах. Следователи возбудили дело. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь в понедельник и начать эвакуацию.