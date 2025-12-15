Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Эвакуация всех туристов, найденных в районе горы Ослянки в Пермском крае, завершена, все люди в целости и сохранности, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.

"Все туристы вернулись в целости и сохранности. Эвакуация завершена", - сказал он.

Он уточнил, что сейчас люди будут отдыхать. Всех прибывших туристов также осматривают медики.