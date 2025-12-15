Рейтинг@Mail.ru
Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/evakuatsija-2062237243.html
Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник
Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2025
Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник
Эвакуация всех туристов, найденных в районе горы Ослянки в Пермском крае, завершена, все люди в целости и сохранности, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T21:25:00+03:00
2025-12-15T21:25:00+03:00
пермский край
кизел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044506_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_7ce660effbb0bd627b0a2008a2bbc1b9.jpg
https://ria.ru/20251215/turisty-2062237033.html
пермский край
кизел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044506_9:0:961:714_1920x0_80_0_0_212803bf0cbf288219490cd14ac43314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, кизел
Пермский край, Кизел
Эвакуация туристов, найденных у горы Ослянка, завершена, сообщил источник

РИА Новости: спасатели завершили эвакуацию туристов в районе горы Ослянка

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Эвакуация всех туристов, найденных в районе горы Ослянки в Пермском крае, завершена, все люди в целости и сохранности, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.
"Все туристы вернулись в целости и сохранности. Эвакуация завершена", - сказал он.
Он уточнил, что сейчас люди будут отдыхать. Всех прибывших туристов также осматривают медики.
В субботу неподалеку от горы Ослянки, рядом с пермским городом Кизел, с маршрута не вернулась группа из 13 свердловчан, путешествовавших на снегоходах. Следователи возбудили дело. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь в понедельник и начать эвакуацию.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Потерявшиеся у Ослянки туристы готовили еду на костре, сообщил источник
21:23
 
Пермский крайКизел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала